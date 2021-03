Krajský soud v Plzni dnes nevyhověl Jaromíru Šmídkovi ze Sokolovska (49), který žádal o obnovu procesu. Muž byl v lednu 2019 v Plzni odsouzen k 28 letům vězení za vraždu svého známého Dominika P., kterého o rok dříve utopil v žumpě v Karlových Varech, a za zneužití sedmileté holčičky. Od té doby marně usiluje o zmírnění trestu.

Šmídek už dříve neuspěl se stížnostmi u Vrchního a Ústavního soudu. V úterý se vrátil před plzeňský krajský soud, kde se projednávala jeho žádost na obnovu procesu. Odsouzený i zde trval na své nevině a žádal soud, aby byly přehodnoceny některé důkazy. Předsedu senátu i státního zástupce nařkl z podjatosti. „Neexistuje žádný přímý důkaz, že jsem čin provedl. Vím, že jste proti mně zaujatý,“ osočil předsedu senátu Tomáše Boučka.

„Pokud si odsouzený myslí, že jsem s ním v nepřátelském vztahu, žije ve velkém omylu. Přistupujeme k této věci jako ke každé jiné,“ reagoval Bouček. Nově předložené důkazní návrhy zamítl a obnovu procesu nepovolil.

Šmídek zneužíval malou dceru své tehdejší partnerky. Když to žena zjistila, podala na něj trestní oznámení. V případu měl svědčit i Dominik P. (21). Byl ženiným kamarádem a Šmídkovi pronajímal byt, kde obžalovaný s partnerkou a její dcerou žil. Šmídek podle obžaloby Dominika v lednu 2018 zdrogoval a odvezl k opuštěnému domu v Karlových Varech. Tam ho hodil do plné žumpy a zavřel za ním poklop. „Obžalovaný zavřel jímku více než 48 kilogramů těžkým poklopem, aby z ní poškozený nemohl utéci a aby prožil fyzické i duševní útrapy z postupného utonutí,“ sdělil státní zástupce Martin Rykl. Doplnil, že Šmídek chtěl svést znásilnění na Dominika P., když poslal z jeho telefonu SMS zprávu, v níž se mladík „přiznal“ k dívčině znásilnění.

Šmídek popřel znásilnění i vraždu. Plzeňský soud mu ale neuvěřil a udělil mu v lednu 2019 výjimečný trest 28 let, navíc musí pozůstalým zaplatit 1,5 milionu korun. „Úmyslně zavraždil Dominika P. po předchozím uvážení a čin spáchal zvlášť trýznivým způsobem v úmyslu zakrýt jiný trestný čin. Vina obžalovaného nevyplývá z žádného přímého důkazu. Byly pouze nepřímé důkazy, ale v takovém množství, kvalitě a uceleném řetězci, že skutku se dopustil obžalovaný a nikdo jiný,“ řekl tehdy předseda senátu Bouček. Jako klíčový důkaz označil nahrávku z autokamery, na níž je obžalovaný zachycen, jak bezvládného poškozeného strká do auta a odjíždí do Karlových Varů. „Nebýt nahrávky, obžalovanému by nejspíš jeho ďábelský a rafinovaný plán prošel,“ doplnil Bouček.