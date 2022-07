V noci na neděli vyjížděli policisté do Nýřan, kde se pustili do potyčky mezi sebou dva bratři. "Byli jsme přivoláni před jednou hodinou v noci. Během konfliktu mezi dvěma muži došlo i k napadení policisty, který utrpěl lehká zranění," uvedla mluvčí policie Dana Ladmanová. Podezřelého 29letého muže z Plzně čekala dechová zkouška na přítomnost alkohol. "Měla pozitivní výsledek," doplnila Ladmanová. Muže policisté následně převezli do cely.