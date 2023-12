Incident se odehrál druhý červnový podvečer letošního roku. Na Roberta H. zaútočil v bytě na Slovanech s nožem v ruce dvaadvacetiletý syn jeho družky Patrik K.

Agresor při první výpovědi před soudem ve čtvrtek 7. prosince uvedl, že impulsem ke sporu byly peníze: „Partner mé matky mi vyčítal, že to dlouho táhne sám. Vyhrožoval, že mne vyhodí na ulici a posléze, že mne zabije. Šel jsem za ním, otočil se a udeřil mne do obličeje. Chtěl to zopakovat, jenže jsem se bránil a bodl ho,“ hájí se útočník, živící se do té doby brigádně. Po činu prý chtěl otčímovi pomoci, ale matka ho poslala pryč. Toulal se ulicemi, nůž hodil do řeky a zhruba po třech hodinách ho policisté dopadli.

Napadenému muži život zachránil včasný příjezd zdravotníků a operace po poranění stěny a dutiny břišní, tenkého i tlustého střeva, stěny žaludku a značné ztrátě krve. „Měl jsem Patrika rád jako vlastního syna. Žili jsme jako jedna rodina čtyři roky. Ale to už je pryč, i když jsem mu zajistil práci, jenže on se na ni vykašlal,“ sdělil Robert H., který s Patrikovou matkou žije čtrnáct let. Musel se naučit žít s vývodem, v červenci absolvoval druhý operační zákrok a následky bodnutí prý pociťuje dodnes. Rozsah jeho zranění potvrdil před soudem i soudní znalec.

