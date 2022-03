Tragédie se v Horní Bříze odehrála v květnu 2015. Tehdy 29letý Vlastislav A., který byl předtím opakovaně hospitalizován v psychiatrické léčebně, v osudný den jako tradičně přišel do místní knihovny, kam chodil na veřejný internet. Jenže pak vytáhl nůž, začal ohrožovat obě pracovnice a žádal příjezd televize. Než ale mohla dorazit, ubodal Hanu B. Pomoci již jí nemohli ani lidé přivolaní zoufalým křikem o pomoc. Vraha, který bydlel na nedaleké ubytovně, policisté brzy zadrželi.

Jako na zcela zbytečnou smrt vzpomíná na tento případ Radovan Macák, bývalý policista, která byl u vyšetřování více než stovky západočeských vražd. „Pachatel byl před tím již asi 17x hospitalizován v psychiatrické nemocnici (PN) Dobřany. Poslední hospitalizaci měl krátce před vraždou. Do léčebny se dostal proto, že v Plzni v ambulanci nožem ohrožoval svou psychiatrickou lékařku a vyhrožoval jí zabitím. Byl zadržen policejní hlídkou a pro jeho duševní stav umístěn do PN. Tam ale může být maximálně 14 dní a potom musí buď podepsat, že dobrovolně souhlasí s další hospitalizací, nebo ho musí propustit. Když hrozí, že by byl na svobodě nebezpečný, tak rozhoduje soud o jeho dalším umístění v PN,“ vzpomínal Macák. Doplnil, že v tomto případě rozhodoval Okresní soud Plzeň-jih a soudkyně si nechala vypracovat posudek od psychiatra – znalce mimo PN Dobřany. „Jenže než stihla rozhodnout, tak v PN stanovili, že Vlastislav A. není nemocný a nebezpečný a propustili ho bez vědomí soudu. Paradoxně znalkyně přibraná soudem ale naopak konstatovala, že je velice nebezpečný a nesmí ven, ale protože byl propuštěný, další jednání soudu už neprobíhalo,“ posteskl si Macák. Vzpomíná si, že chování vraha svědčilo o jeho naprostém duševním vyšinutí – on byl démon, policisté byli démoni atd. Proto jako velitel výjezdu rozhodl o umístění pachatele na psychiatrickou kliniku Fakultní nemocnice Plzeň pro jeho nemožnost úkonů v trestním řízení. Vzhledem ke zcela protichůdným závěrům různých znalců bylo později trestní stíhání Vlastislava A. pro vraždu zahájeno. Nakonec ale soud rozhodl, že muž trpí paranoidní schizofrenií a nepatří proto do vězení, ale do zabezpečovací detence. Událost měla nejen soudní, ale i další dohru. Tehdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček odvolal ředitele psychiatrické nemocnice a na svoji funkci rezignoval i primář, který rozhodl o propuštění pacienta. „Bohužel to všechno nevrátí život mladé ženě, která nikomu nikdy neublížila. Stačilo jen pár dní počkat na rozhodnutí soudu o tom, jestli Vlastislav A. patří do „blázince“ nebo ne,“ uzavřel Macák.

Bez slitování.Zdroj: Deník