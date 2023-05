Za mřížemi byl Jiří Mirga (30) z mosteckého Chanova mimořádně agresivním jedincem. Opakovaně napadal dozorce, přizabil spoluvězně. Co je ale na svobodě, chová se vzorně, bere léky na tlumení agrese.

Okresní soud Plzeň-město | Foto: Deník/Milan Kilián

K tomu přihlédla plzeňská soudkyně Lenka Prýcová a Mirgu, který stanul před plzeňským městským soudem kvůli velmi surovému útoku na dva bachaře na Borech, odkud již byl propuštěn, zpět za mříže neposlala. Mirga ale vyhráno nemá, státní zastupitelství se proti podmínce na místě odvolalo.

Mirga byl poprvé ve vězení pár měsíců na přelomu let 2008 a 2009, pak byl krátce na svobodě, kde oslavil osmnáctiny, a hned po nich, v létě 2010, putoval zpět za mříže. Měl si odpykat několik let za loupež, ale nakonec hleděl na svět skrz zamřížovaná okna kvůli své mimořádné agresivitě bezmála dvanáct let v kuse.

Již v roce 2013 ho totiž sokolovský soud potrestal za napadení dozorců v Kynšperku nad Ohří 1,5 rokem vězení. Pak za totéž, ovšem ve věznici v Ostrově nad Ohří, dostal dva roky, a do třetice byl odsouzen za útok na bachaře ve Valdicích k dalšímu 1,5 roku nepodmíněně. Pak mu prodloužil soud v Praze pobyt za mřížemi o 2,5 roku za zranění spoluvězně na Pankráci a nakonec „vyfasoval“ u libereckého soudu 3,5 roku za křivé obvinění dozorce. Když už mu v roce 2022 chybělo do výstupu posledních pár týdnů, opět zaútočil na bachaře, tentokrát v plzeňské věznici.

Tehdy Mirga spolu s dalším odsouzeným zapálili koš v cele ve speciálním oddíle, kde si vězni odpykávají kázeňské tresty. Když je dozorci pustili ze zakouřené cely, nechal se druhý z mužů zavřít na odkládací celu. Mirga to ale odmítal, bachařům vulgárně nadával a pak jednoho z nich nečekaně švihl do obličeje ručníkem, který měl do té doby okolo krku. Když se ho dozorci pokusili povalit na zem, opět zaútočil. „Odstrčil mě, asi nohou, to nevím, až jsem přeletěl celou chodbu. Snažil jsem se vyhnout hlavou otevřeným kovovým dveřím, ale rukou jsem narazil do stolku. Měl jsem zraněný loket, který krvácel, a poraněné zápěstí. Dva dny jsem bolestí nespal,“ popsal u plzeňského soudu dozorce, který musel být v pracovní neschopnosti, stejně jako jeho kolega, jemuž Mirga poranil koleno a pokousal ho na ruce a na břiše, ač dobře věděl, že má žloutenku typu C, a může dozorce touto nebezpečnou nemocí nakazit. Když byl konečně zpacifikován, ještě jednomu z mužů v uniformě opakovaně vyhrožoval, že si na něj počká a umlátí ho baseballovou pálkou.

Mirgovi byl v minulosti přiznán třetí stupeň invalidity, neboť trpí těžkou poruchou osobnosti. Je impulsivní, agresivní až sadistický, jeho vztahovačnost dosahuje až paranoidity. Jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti ale byly zachovalé, a tak je trestně odpovědný.

Plzeňský soud Mirgu vůbec nespatřil, nedostavil se totiž na první ani druhé líčení, ale mohlo se jednat v jeho nepřítomnosti, a tak mohl padnout i rozsudek. Obžalovanému hrozil až čtyřletý nepodmíněný trest, za mříže ale nakonec nepůjde.

„Obžalovanému byl uložen tříletý trest, podmíněně odložený na zkušební dobu pěti let. Zároveň nad ním byl vysloven dohled. Má povinnost nahradit způsobenou škodu,“ uvedla Prýcová s tím, že výchovný trest byl uložen z důvodu, že Mirga je již déle než rok na svobodě a chová se řádně. „Chodí na ochrannou psychiatrickou léčbu, bere léky utlumující agresi. Nejsou s ním žádné problémy,“ vysvětlila soudkyně. Verdikt není pravomocný, obžaloba se na místě odvolala.