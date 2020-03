Farmářům vznikla po psím útoku škoda více než 70 tisíc.

Ilustrační snímek | Foto: Deník / Luděk Mahel

Smečka tří agresivních fen zaútočila v sobotu ráno na stádo ovcí pasoucích se v ohradě ve Chválenicích. Výsledkem psího běsnění bylo 17 mrtvých ovcí. Jednoho ze psů masakr unavil natolik, že na místě usnul. Policisté jej tak mohli odchytit. Zbylým psům to ale nestačilo. "Další dva psi zřejmě ještě neměli dost a běželi dále do nedaleké obce Šťáhlavy, kde si jen o půl hodiny později opět vyhledali stádo ovcí v uzavřené ohradě, do které vnikli a 10 kusů zardousili a roztrhali," popsala policejní mluvčí Veronika Hokrová.