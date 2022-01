"Pacientku jsme už odpojili od dýchacího přístroje a momentálně je při vědomí. Utrpěla rozsáhlá zranění v oblasti břicha i hrudníku, byla zasažena i do osrdečníku a jater," informovala v pondělí dopoledne Markéta Singerová, mluvčí karlovarské nemocnice, kam byla žena převezena na oddělení emergency.

Podle dobře informovaného zdroje prodělala napadená žena operaci, při níž ji museli zdravotníci dvakrát oživovat.

Afghánec skončil ve vazbě. Je obviněn z vraždy ve stádiu pokusu a ze znásilnění

Muž původem z Afghánistánu přijel do Karlových Varů z Německa na silvestrovské oslavy, protože měl povolení vycestovat. "Nejprve se během nich poznal v nočních hodinách s místní sedmatřicetiletou ženou. Na tu následně 1. ledna letošního roku krátce po třetí hodině ranní zaútočil v lesním porostu poblíž restauračního zařízení v Karlových Varech," uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva. Oním lesním porostem byla část tuhnického lesa přímo nad restaurací Ventura Pub zvanou Evropák. "Cizinec, který útočil s úmyslem ženu usmrtit, jí způsobil vážná bodnořezná poranění v oblasti hrudníku a z místa utekl. Vážně zraněná žena následně s vypětím všech svých sil došla do několik set metrů vzdáleného restauračního zařízení, kde upadla do bezvědomí," pokračoval mluvčí Kopřiva.

Pár metrů vzdálená hospůdka Černá Plzeň, kde se pobodané ženy ujali, byla v té době plná Silvestr slavících štamgastů. Právě oni se servírkou poskytli zraněné prvotní pomoc, zavolali záchrannou službu i policii. "Vešla k nám paní, kterou jsme neznali. Sedla si na židli, vypadala dost unaveně. Ničeho divného jsme si nevšimli, nebyla ani zakrvácená. Až následně z ní vypadlo, že je pobodaná. Ihned jsme ji začali s jednou zákazníci zatlačovat rány, dali jsme ji do stabilizované polohy. V té době jsme měli hospodu plnou slavících lidí. Samozřejmě, že to bylo velké pozdvižení. Zavolali jsme záchranku i policii, do toho nám paní začala kolabovat. Mezitím už přijelo devět policejních aut," vyprávěla servírka Černé Plzně, která si nepřála být jmenována.

Primář, který první upozornil na selekci covidních pacientů, skončil ve funkci

Podle jednoho ze štamgastů se napadená žena v Tuhnicích pohybovala se svým přítelem. "Co jsme slyšeli, tak měli slavit Silvestra v Evropáku. Když odcházeli, paní ztratila batoh a její přítel ho šel hledat. Odpojili se a právě v tu dobu měl ten chlap paní napadnout," uvedl štamgast Černé Plzně. Ventura Pub měla ale podle jednoho z číšníků na Silvestra zavřeno.

Do Černé Plzně si pobodaná žena přišla o pomoc.Zdroj: Deník/Jana Kopecká

Dívku omráčil a pak znásilnil

Nejdříve se tedy cizinec pohyboval poblíž Ventury Pub, pak ale přešel směrem k finančnímu úřadu, kde napadl devatenáctiletou dívku. "Tu ohrožoval nožem a přitom po ní požadoval pohlavní styk. Dívka odmítla, bránila se, ovšem po fyzickém napadení cizince omdlela. Následně na ní třiadvacetiletý cizinec vykonal soulož a poté z místa utekl. Zdravotní stav poškozené devatenáctileté dívky není života ohrožující a v současnosti již není hospitalizována ve zdravotnickém zařízení," uvedl policejní mluvčí.

Policisté začali po muži pátrat ihned po prvním útoku. Následně dostali oznámení o znásilnění. Při pátrání se zaměřili především na městské lesy, hledali i na dalších místech, a pachatele během chvilky dopadli. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody na deset až osmnáct let.