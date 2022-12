V pondělí tak stanul před Okresním soudem v Domažlicích coby obžalovaný z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Hrozil mu až jeden rok vězení, ale státní zástupkyně i soudce se shodli, že jde o natolik mimořádný případ, že odešel bez trestu. Teď už si ale musí brát děti jen v době, kdy to má povolené, jinak by postihu neunikl.

Miroslav F., jehož jméno ani tvář nemůže redakce zveřejnit kvůli ochraně dětí, má s dnes již bývalou ženou 14letou dceru a 10letého syna. Po rozvodu byl otci soudně určen styk s dětmi, které byly svěřeny do péče matky. Jenže on si k sobě bral své potomky i v době, kdy na ně neměl nárok. Soud mu tak vyměřil pokutu 20 tisíc korun a nařídil dodržovat daný rozpis. Jenže muž se nepoučil a dál si bral děti domů, i když měly být s matkou. Jednou měl oba potomky dokonce celý týden. Byl proto obviněn z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a nyní postaven před soud.

„Prohlašuji vinu,“ uvedl na úvod Miroslav F. Vysvětlil, že s bývalou ženou má spory kvůli penězům, byť jí platí výživné ve výši 15 tisíc korun. „Ona by chtěla, abych jí pořídil dům, chtěla by i auto,“ řekl s tím, že jejich vztah je vyhrocený i přesto, že absolvovali speciální program, který měl ostré hrany otupit. „Je to všechno špatně, mrzí mě to,“ řekl. Dodal, že situace vygradovala natolik, že dceru už několik měsíců neviděl, naopak syn od matky v posledních dnech už dvakrát utekl a šel k němu a jeho rodičům. Podal proto předběžné opatření, aby mu byl chlapec svěřen do péče, soud však ještě nerozhodl. Slíbil, že od teď už bude dodržovat veškerá nařízení soudu.

Miroslav F. stanul kvůli maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání před Okresním soudem Domažlice. odešel ale bez trestu.Zdroj: Deník/Milan Kilián

Vzhledem k jeho postoji při soudním jednání státní zástupkyně navrhla, aby buď bylo podmíněně zastaveno jeho trestní stíhání, nebo byl sice uznán vinným, neboť se trestného činu dopustil, ale aby už nebyl potrestán. „Jde o naprosto nestandardní věc,“ prohlásila žalobkyně s tím, že je to za její třicetiletou praxi teprve třetí případ tohoto typu.

Soudce Jan Švígler se s tím ztotožnil a trestní stíhání Miroslava F. podmíněně zastavil na zkušební dobu 10 měsíců. „Pokud by měl být uložen trest, bylo by to za této konstelace nespravedlivé. Před soud by se měli dostávat lidé, kteří páchají zlo, kteří škodí. Trestný čin byl formálně spáchán, ale vy jste dětem nikdy neublížil, máte je rád na vše,“ vysvětlil verdikt soudce Švígler. Rozhodnutí je pravomocné. Pokud by se otec nevídal s dcerou i v následujícím období, mohl by Miroslav F. na matku podat trestní oznámení. Kvůli tomu, aby děti trpěly co nejméně, se ale k tomuto kroku zatím neodhodlal.