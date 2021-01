Nejprve si myslela, že se všichni zbláznili. „Bylo mi šestnáct a byla jsem hubená, malá věc, s velkýma nohama a očima. A pak přišli a začali mi říkat, jak jsem úžasná," kroutí dodnes hlavou Lesley Lawson.

Její kariéra se začala psát na začátku 60. let minulého století. V polovině šedesátých let patřila k prominentním dospívajícím britským modelkám, které v této době hýbaly Londýnem. V roce 1966 byla jmenována "Tváří roku" a byla zvolenou i Britkou roku. Od roku 1967 pracovala ve Francii, Japonsku i Spojených státech amerických a objevila se na obálkách časopisů Vogue a The Tatler. Její proslulost se šířila celosvětově.

Její rodiče dlouho čelili nepříjemným otázkám, proč nejmladší dceru trápí hlady. Lesley se jim narodila 19. září 1949 v Londýně. Doma už měli patnáctiletou Shirley a sedmiletou Vivien, ale žádná neměla takové potíže s nízkou váhou. Lesley přitom jedla to co ostatní. Otec William Hornby, truhlářský mistr, a matka Nellie, dělnice v továrně, nakonec vzali dívku k lékařům.

Po prohlídce přišla úleva. Jejich dcera je zcela v pořádku, má pouze zrychlený metabolismus. Lesley nakonec narostla do výšky 168 centimetrů, ale vážila jen 41 kilogramů. Nemohla být odlišnější od dobového kultu krásy, který stále představovala žena s postavou přesýpacích hodin. Muži hltali filmy s Marilyn Monroe, Brigitte Bardot nebo Sophií Loren. Proti nim neměla mít vychrtlá dívka sebemenší šanci. Někdy ale ke štěstí stačí málo. Třeba návštěva u kadeřníka.

Revoluční účes

Lesley jako každá dopívající dívka nebyla spokojená se svým zevnějškem. Dobře věděla, že nemá ňadra ani boky, a chtěla se sebou něco udělat. Nakonec zašla za svým přítelem, o deset let starším Nigelem Daviesem, který pracoval ve známém kadeřnictví, a nechala si zkrátit vlasy. Chlapecký účes dokonal její asketickou image, která šla zcela proti tehdejšímu měřítku bujné krásy. Nigel si jako správný zamilovaný mladík myslel, že jeho vyvolená má neopakovatelné kouzlo, a ukázal ji šéfovi. Krátký sestřih ho hned zaujal a dívka také. Nechal ji vyfotit a snímky rozvěsil po salonu jako reklamu na nový revoluční účes. Netrvalo dlouho a fotografií dívky s výrazem opuštěného kotěte si všimla módní novinářka. Lesley se záhy objevila v novinách s titulkem Tvář roku 1966. Stalo se, co nikdo nečekal. Zrodil se nový kult a nové šílenství, které se dalo srovnat jen s beatlemánií.

Svojí jinakostí přesně naplňovala potřeby tehdejší vlny rebelie, která ovládala společnost. Oslnila celý svět, kamarádila se členy skupiny Rolling Stones nebo s Paulem McCartneym. Stala se prototypem supermodelky v dnešním významu. Nepředváděla pouze oblečení, ale zařadila se po bok nejznámějších herců a zpěváků. Stala se z ní celebrita.

Je pozoruhodné, že ji navzdory mládí a nezralosti nepotkalo prokletí jiných „slavných dětí" v podobě alkoholu, drog a postupného úpadku kariéry. „Děkuji za to rodičům, jsou to prostí lidé, kteří mě vždy učili řídit se zdravým rozumem. Sama se stále považuji za tu nejobyčejnější holku, jaká může být," říkala. Když začínala, zlí jazykové prorokovali, že za pár měsíců po ní neštěkne ani pes. Twiggy byla na vrcholu čtyři roky a s předváděním skončila jen proto, že chtěla. „Nemůžete být ramínko na šaty celý život," měla jasno. Po konci s modelingem pokračovala ve své úspěšné kariéře jako filmová, televizní a divadelní herečka.