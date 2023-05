S přibývajícími lety mohou přibývat problémy se spánkem i ranním vstáváním. Tyto těžkosti pociťují zejména ženy ve věku nad padesát let. Řada z nich dobře ví, jak je nepříjemné, když člověk ráno vstává a necítí se odpočatý. Únava a nechuť do práce mohou dokonale zkazit celý den. Podle odborníků je však důležitý nejen kvalitní spánek, ale také správné ranní vstávání. Je dobré dodržovat některé malé povzbuzující rituály. Pokud se člověk ráno správně naladí a získá energii i pocit pohody, je to nejlepší start a náročný den se pak lépe snáší.

Správné ranní vstávání, které osvěží a dodá energii, je pro ženy nad 50 let důležité. | Foto: Shutterstock

K dobrému vstávání je samozřejmě nutný kvalitní spánek, a to je záležitost, s níž mnoho žen bojuje. V průzkumu, který se před několika lety uskutečnil ve Spojených státech, téměř polovina oslovených žen středního věku uvedla, že se za poslední týden v noci čtyřikrát nebo víckrát probudily a ráno se necítily odpočaté.

Pohyb, tma, ticho

Co je vlastně dobrý spánek? „Ženy nad padesát let by se měly snažit o sedm až osm hodin kvalitního nepřerušovaného spánku za noc,“ uvedla doktorka Grace Pienová pro web Hopkins Medicine.

Pět tipů pro dobré ráno:

Zdroj: Youtube

Grace Pienová připouští, že toto pravidlo není univerzální, protože někteří lidé potřebují spánku méně a jiní více. „Obecně platí, že pokud se v noci často probouzíte a máte pocit, že váš spánek není klidný, jsou to známky toho, že možná nespíte dobře,“ říká lékařka.

Podle jejích slov může ženám v menopauze pomoci pravidelné cvičení, které je unaví, takže snáze usnou a budou lépe spát. Nejlepší doba pro cvičení je odpoledne. „Vidíme, že sportovci bývají dobří spáči. Ale i těm z nás, kteří nejsou profesionálními sportovci, může cvičení pomoci s kvalitou spánku,“ podotýká lékařka.

Jaké je optimální množství spánku ve středním věku? Vědci přinesli odpověď

Odborníci doporučují, aby ženy, které trpí nespavostí zkusily i cvičení jógy. V boji s tímto problémem se už nejednou osvědčila.

Pro dobrý spánek je mimo jiné nutná tmavá, tichá, chladná a dobře vyvětraná ložnice, absence kofeinu, alkoholu a těžkého jídla před spaním i večerní zklidnění a relaxace. „Choďte spát každou noc ve stejnou dobu. Umožňuje to tělu předvídat a připravit se na spánek. V důsledku toho se budete před spaním cítit ospalejší a usnete rychleji," uvedla psycholožka Natalie Dautovichová pro server Edition CNN.

Pryč se srnkou. Vstávejte pomalu

Stejně důležité jako večerní usínání je i ranní vstávání. I zde je důležité vyhnout se stresu a vsadit na pohodu. Už první krok, tedy vstávání z postele, je důležitý.

Je ranní odkládání budíku škodlivé? Nemusí být, v určitých případech je přínosem

Pokud byla žena v mládí zvyklá vyskočit ráno z postele jako srnka, v pozdějším věku už by tento zvyk dodržovat neměla. V menopauze může kolísat krevní tlak, a pokud člověk rychle vstane z lůžka, mohla by se mu zamotat hlava, a odtud už je blízko k pádu a ke zranění.

Je proto lepší se zvolna posadit a po chvíli pomalu vstát. A není úplně od věci se ještě na posteli trochu protáhnout.

Na jaře a v létě je snadné vyjít si po probuzení na chvíli na vzduch a světlo, v zimě se nikomu asi nebude chtít vycházet ráno ven. Lidem, které trápí sezonní afektivní porucha, nebo prostě jen špatně snášejí zimní šero a tmu, by mohla pomoci světelná terapie sluneční lampou.

Podle psychologů je skvělé, když se člověk hned po probuzení začne těšit na něco pěkného a příjemného, co ho čeká. To sice někdy nebývá úplně snadné, ale pomoci by mohla třeba hezká vzpomínka, představa či pohled na oblíbenou fotografii.

Po mobilním telefonu po procitnutí nesahejte. Na špatné zprávy z domova i ze světa je času dost.

Pro ranní probuzení je důležité světlo. Jakmile se probudíte, roztáhněte závěsy nebo žaluzie, případně vyjděte na dvorek, balkon či terasu. „Přirozené světlo rozhýbe váš mozek a udržuje vaše biologické hodiny na správné cestě. Pokud je venku šero, rozsviťte si doma světlo,“ píše server WebMD.

Ranní rituály i trocha zábavy

Do ranního vstávání si můžete zařadit řadu dalších činností, které vám budou pomáhat a postupně se z nich stanou rituály. „Opláchněte si obličej studenou vodou. Je to osvěžující a povzbuzující,“ radí web Healthline. Podle něj je také dobré pustit si ráno oblíbené melodie, především ty v rychlejším rytmu, které napumpují psychiku i tělo energií. A kdo si chce chvíli zatancovat, ať to udělá.

Po probuzení by měl člověk myslet na hezké věci.Zdroj: Shutterstock

Dobrou náladu mohou ženám dodat i oblíbené vůně. K rannímu vstávání se hodí zejména ty osvěžující, jako je vůně máty, citronu, pomeranče, bergamotu nebo růžového grapefruitu.

Protahujte se. „Protahování pomáhá prokrvit svaly. Pokud se dáte do strečinku, zvýšíte flexibilitu a rozsah pohybu i vytrvalost a snížíte riziko zranění,“ doporučuje Healthline a dodává další radu: „Ustelte postel.“ Dodá to po ráno tělu trochu pohybu a mysli pocit splněného úkolu a dojem pořádku.

Že je to zbytečná rada? Ustýlání postelí není v mnoha domácnostech pravidlem. Není na to žádný zákon, ale ustýlat je dobré. I proto, že neustlaná postel večer ke spánku moc nevábí.

Nevynechávejte snídani

Organismus povzbudí a osvěží také sprcha a snídaně. Při snídani se nebojte kofeinu.

Jsou však i věci, kterých by se měl člověk vyvarovat. Každý ví, jak příjemné je strávit den v pyžamu. Ale i pokud jste v důchodu nebo pracujete z domu, převlečte se. V pyžamu by den tak trochu ztratil řád a večer by člověk přišel o příjemný pocit obléci si pohodlné věci na spaní. „Pyžámkový den“ je povolen jen ve výjimečných situacích.

„Kofein napumpuje mozkové chemické látky, jako jsou serotonin a dopamin. Zlepšují náladu, zvyšují hladinu energie a pomáhají vám soustředit se,“ uvádí server WebMD.

Pokud nejste fanynkou kávy, zvolte černý nebo zelený čaj. Obsahují kofein a další zdravé sloučeniny.

Důležitý je i zahájení pitného režimu, k němuž se hodí voda s citronem, čerstvé zeleninové šťávy nebo bylinkové čaje. O rozumném stravování u snídaně už bylo napsáno mnohé, takže asi každý ví, že snídaně by měla být zdravá a výživná. Je dobré upřednostnit bílkoviny, celozrnné pečivo, zeleninu a ovoce. S nimi se do nového dne vykročí dobře.