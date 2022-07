Vysoká životní úroveň má zkrátka i svou odvrácenou tvář. Přináší pohodlí, ale dělá nás stále lenivějšími. Takže to často vypadá tak, že se člověk přesunuje jen z postele na sedačku auta, z ní na židli k počítači, aby se pak večer svalil do křesla k televizi – nejlépe s nějakými „dobrotami“, které si přece po náročném pracovním dni zaslouží…

Lenivým způsobem života je bohužel postiženo i mnoho dětí a výsledkem je například fakt, kdy podle údajů Světové zdravotnické organizace má více než 27 procent dětí v České republice nadváhu a téměř 10 procent dětí je obézních,“ upozorňuje Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness a Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz.

Z našeho každodenního programu vymizely běžné pochůzky, procházky, všude dojedeme autem, vše si zajistíme po telefonu, přes internet, a to včetně jídla, ani se nemusíme zvednout ze židle. Jenže naše tělo je stvořené pro pohyb a tenhle „moderní“ styl a sedavý způsob života mu nedělá dobře.

Pohyb je pro lidské tělo stejně nezbytný jako dýchání, pití, strava nebo spánek. Když chybí kyslík, voda nebo máme hlad, tělo nám to dá na vědomí v řádu několika minut nebo hodin. Když ale tělu chybí pohyb, žádný alarm na protest se nespustí. Důsledky se projeví až později – nadváhou, obezitou, civilizačními nemocemi i předčasnými úmrtími v produktivním věku.

„Asi deset procent úmrtí ve světě je přímo způsobeno nedostatkem pohybu a 33 procent úmrtí je sekundárně navázáno na jeho nedostatek. Absence pohybu se tak stává pro naši populaci velkým nebezpečím. Přitom asi čtvrtina předčasných úmrtí v produktivním věku by se dala oddálit přiměřeným pohybem. Stačí, abychom si vštípili, že denně musíme věnovat aspoň půlhodinu intenzivnímu pohybu, což splňuje například 30minutová procházka ve svižnějším tempu nebo projížďka na kole. Ideální je, když se při takovém sportování trochu zapotíme,“ vysvětluje profesor Václav Bunc z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

Zodpovědnost za děti je na nás

Všichni dobře víme, jak jsou malé děti aktivní, jak mají neustále potřebu běhat, skákat, lézt, jak je nebaví sedět na místě… To je přirozené, protože člověk se s potřebou pohybu rodí. Jenže tato přirozená potřeba s narůstajícím věkem zaniká a okolo 14 let může zcela vymizet. Proto je tak důležité nepropásnout období, kdy děti přirozeně po pohybu touží, a dopřát jim ho v maximální míře.

Dětem je třeba vytvořit vhodné podmínky pro bezpečný pohyb a vypěstovat v nich vhodné sportovní návyky, který jim pak vydrží až do dospělosti. Podstatné také je umožnit dětem, aby si mohly vyzkoušet co nejvíce různých forem pohybových aktivit, aby pro ně pohybová zátěž nebyla jednostranná a nudná, a hlavně jít jim příkladem.

„Základem všeho je rodina. Pokud oba rodiče sportují, má dítě 75% šanci, že se bude hýbat taky. Chybou ovšem je, pokud například příliš ambiciózní rodiče kladou na dítě velmi vysoké nároky a vystavují ho extrémní fyzické zátěži. To mívá většinou opačný efekt, kdy dítě začne následně sportování odmítat, protože ho má spojený se stresem, námahou, bolestí, zkrátka něčím nepříjemným. Přitom záměr nás všech, kdo propagujeme a máme rádi sport, je mít pohyb ztotožněný s radostí a zábavou,“ připomíná Jana Havrdová.

Pohyb zvláště v jarní přírodě je radost – právě s touhle myšlenkou vznikl také před 10 lety projekt Děti na startu, který si dal za cíl umožnit sportování všem dětem bez rozdílu a ukázat jim, že pohyb je příjemná zábavná činnost, při které není nutné porovnávat výkony, stresovat se z výsledků…

„Projekt Děti na startu je určen všem dětem od 4 do 9 let bez rozdílu, proto si sportování můžou vyzkoušet všechny děti – tedy ty více i méně pohybově nadané, štíhlé, s nadváhou, z měst i vesnic, z různých sociálních i ekonomických vrstev. Cílem je osvojení si co nejvíce pohybových dovedností tak, aby byl pohyb přizpůsobený podmínkám a aktuálnímu stavu dítěte. Pohybová průprava probíhá jednou týdně během školního roku, a to ve školách, družinách, kroužcích, mateřských školách, sportovních klubech i fitness centrech, vždy pod vedením vyškolených pedagogů, trenérů a instruktorů.

V projektu se zaměřujeme na na základy míčových her, atletiky, motoriky a gymnastiky. Jsou to skutečně základy, rozhodně žádná specializace, jde nám o to, aby cvičení děti bavilo, aby se na něj těšily. Do našeho projektu se už během 10 let jeho trvání zapojilo téměř 30 000 dětí a v době „po covidu“ registrujeme 285 středisek, která jsou zastoupena ve všech krajích České republiky,“ informuje Jitka Literová, hlavní manažerka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz a koordinátorka projektu Děti na startu.