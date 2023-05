Lahodnou chuť i spoustu zdravotních benefitů má rostlina s názvem bršlice kozí noha. Roste hojně na pastvinách, v zahradách, na okrajích lesů i v parcích. Když pozorně prozkoumáte okolí svého domu či bytu, určitě ji najdete. Tento přírodní zázrak může do svého jídelníčku snadno zařadit každý, stačí jen o něm vědět.

Květenství bršlice kozí nohy (na snímku) je velmi podobné květu mrkve | Foto: Wikimedia Commons, Cbaile19, volné dílo

Zatímco kopřivy, pampelišky či třeba medvědí česnek patří mezi oblíbené a hojně sbírané divoce rostoucí byliny, bršlice kozí nohy si poněkud nespravedlivě všímá málokdo. Ba co víc, mezi zahrádkáři bývá považována za otravný plevel.

Tato nedoceněná rostlina by přitom spíše než v popelnici (bršlici není vhodné dávat do kompostu, pozn. red.) měla skončit na vašem talíři. Je totiž nejen velmi zdravá, ale i opravdu chutná.

„Jako jarní bylinka obsahuje bršlice kozí noha velké množství vitaminu C, karotenoidů a cenných minerálů, například železo a mangan,“ připomíná web Bylinky pro všechny s tím, že bršlice podporuje látkovou výměnu a díky uvolňování kyselých usazenin v těle a jejich následnému vylučování vede k odkyselení organismu. To však není ani zdaleka všechno, co umí.

Bršlice kozí noha (latinsky Aegopodium podagraria) je rostlina z čeledi miříkovitých. Je tak blízkou příbuznou užitkových plodin, jako je například mrkev, petržel, kopr, kmín, fenykl či koriandr. Najdete ji většinou ve vlhčích a polostinných místech, kde pokrývá velké plochy. Jejím domovem jsou kromě zahrádek i listnaté a smíšené lesy, břehy rybníků, parky, sady i pole.



Hlavním poznávacím znamením této rostliny je kopýtko na spodní straně stonku, to uvidíte, když vytrhnete list ze země. Pokud si přesto nejste jistí, zda sbíráte bršlici, zkuste do stonku kousnout. Chutná jako kořenová zelenina. Jen dávejte pozor na předávkování. Příliš velké množství může způsobit nevolnost či podráždění ledvin.



Zdroj: Wikipedie a iReceptář

Husí packa i kerhák

Na jeden z hlavních benefitů odkazuje už samotný název rostliny. „Svůj název si bršlice kozí noha získala díky léčivým účinkům, které má na lidský organismus. Dříve se totiž podávala při záchvatech dny, kdy pacientův palec na noze napuchne a částečně připomíná kozí kopýtko,“ vysvětluje web Radíme jak. Otisk kozího kopýtka také některým připomínají i samotné listy.

Bršlice kozí noha:

Zdroj: Youtube

Rostlina, které se někdy říká husí packa, kerhák nebo kerhátek, je vhodná k vnějšímu i vnitřnímu užití. Dají se z ní vyrobit nejrůznější tinktury či masti. A jak využít bršlici v kuchni? Hodí se například do pesta, nákypů, salátů, smoothie či jen tak syrová namísto petrželky.

Ve formě odvaru z oddenku pomáhá nejen při bolestech nohou, ale umí také zmírňovat otoky, tlumit křeče a hojit zanícené rány. Pozitivně působí i při problémech s hemeroidy.

Bršlice při bolestech kloubů, hubnutí a diabetu

Bršlice má silně močopudné účinky a podporuje vylučování vody z těla. Ve formě čaje se tak používá při zadržování vody v těle, bojuje proti vzniku močových i ledvinových kamenů, podporuje hubnutí, odkyseluje organismus, působí detoxikačně i protizánětlivě a doporučuje se dokonce k podpoře léčby diabetu. Pomáhá také při problémech s klouby, kdy je vhodné pití čaje i obklady či koupele v bršlicovém odvaru.

Tato léčivka však stojí za povšimnutí i v případě, že vás žádný z výše uvedených problémů netrápí. Je totiž bohatým zdrojem vitaminů a minerálů. „Mladé lístky zejména na jaře obsahují velké množství vitaminu C (čtyřikrát více než citron), dále karotenoidy, železo a mangan,“ připomíná web Zdraví a krása.

Chutné lístky této plané zeleniny se dají použít namísto špenátu, do karbanátků, nejrůznějších jarních nádivek, pest či studených salátů. V podobě nadrcených sušených lístků i mletých plodů je bršlice kozí noha lahodným kořením. Často se používá v nejrůznějších mixovaných nápojích s ovocem jako smoothie či do bylinkových limonád a likérů.

Zdroj: Youtube

Kdo jednou bršlici zkusí, ten rychle zjistí, že možnosti jejího využití jsou takřka nekonečné. Takže i když se jedná o velmi invazivní rostlinu, které není ani trochu jednoduché se v zahradě zbavit, budete za tuto zeleninu zdarma vděční.

Recepty z bršlice

Karbanátky s bršlicí

400 g mletého masa

1 vejce

sůl

pepř

cca tři hrsti listů bršlice

Lístky bršlice opláchněte a nasekejte na jemno. Přidejte maso, vajíčko, sůl, pepř a směs pořádně zamíchejte. Z hmoty vytvarujte placičky, ty obalte ve strouhance a smažte na pánvi. Pokud chcete zdravější variantu, můžete karbanátky upéct. V tom případě je rozložte na pečící papír na plech a pečte v rozehřáté troubě na 200 stupňů po dobu deseti minut.

Poté karbanátky otočte a pečte dalších deset minut.

Zdroj: www.ireceptar.cz

Bršlicové pesto

2 hrsti listů bršlice

hrst loupaných mandlí nebo vlašských ořechů

150 ml olivového oleje

sůl

Všechny suroviny rozmixujte a dejte do malých zavařovacích skleniček, které jste předtím sterilizovali. Navrch nalijte ještě vrstvičku oleje.

Zdroj: www.ireceptar.cz

Špenát z bršlice a kopřivy

3 hrsti listů bršlice

3 hrsti listů kopřivy

1 hrst baby špenátu (může být i mražený)

2 dcl mléka

1 lžíce hladké kukuřičné mouky

cibule

olivový olej

mořská sůl

česnek

2 lžíce smetany

Listy bylinek i špenátu nasekejte na jemno a spařte vroucí vodou. Na oleji poté orestujte cibulku, přidejte kukuřičnou mouku a opražte. Za stálého míchání přilijte mléko a společně s přidanými listy duste doměkka. Poté dosolte, přidejte smetanu a česnek. Směs rozmixujte ponorným mixérem a servírujte společně s brambory a vařeným vajíčkem.

Zdroj: www.igurmet.cz