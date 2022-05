Petúnie a surfinie

Sázkou na jistotu jsou petúnie a její příbuzná surfinie. Jde o poměrně levné rostliny, které jsou nenáročné, a navíc milují slunce a suché teplé počasí! Velmi působivě působí převislé petúnie, které dokáží vytvořit krásný kvetoucí závoj. Stačí jim jen dopřávat pravidelnou a bohatou zálivku, stejně jako surfiniím. Jediné, před čím je potřeba jemné kvítky chránit, je prudký vítr a přívalový déšť, který je dokáže snadno poškodit.

Pelargonie

Muškáty jsou česká klasika. Ale to neznamená, že byste nad nimi měli ohrnovat nos. Naopak. Jde o rostlinu, která vydrží opravdu hodně. Milují nejenom slunce, ale i teplo, jakkoli veliké! A stejně tak si nemusíte dělat starosti se zálivkou. Díky svým silným listům umí muškáty velmi dobře hospodařit s vláhou. Proto není nutné je zalévat každý den, což ocení i ti, kteří nejsou zrovna pečliví zahrádkáři. Klidně nechejte rostliny trochu vyschnout, než je znovu zalijete.

Levandule

Je nejenom krásná, ale především je to úžasně aromatická bylina. Řeč je o levanduli. Tato rostlina je vyloženě teplomilná a zvyklá na horké středomořské podnebí. Takže ideální i do míst, kam celý den praží slunce. Navíc nepotřebuje příliš velkou zálivku, protože dokáže poměrně slušně hospodařit s vodou. V létě vás potěší nejenom svou vůní, ale odláká i nepříjemný hmyz z vaší terasy. V zimě vám zase v sušené podobě provoní váš šatník. A pokud milujete bylinky, tak kromě levandule neuděláte chybu ani s oreganem, rozmarýnem, šalvějí či tymiánem. I těmto rostlinkám sluneční paprsky rozhodně nevadí.

Ne každý balkon je zalitý sluncem. Na těchto místech se daří takovým druhům rostlin, které upřednostňují stín a polostín.

Inspirace do bytu: Souznění s přírodou v japonském stylu

Fuchsie

Doslova hovět si v takovém prostoru budou fuchsie. V současné době existuje více než deset tisíc odrůd, které se liší svým vzhledem i barevností. Fuchsie mohou být vzpřímené, převislé i polopřevislé, ale také jednoduché, plnokvěté i s poloplnými květy. Při správné péči vám budou kvést od jara do podzimu. Fuchsie jsou ale náročnější na zálivku a hnojení.

Begónie

Begónie patří k nejznámějším ozdobným rostlinám. Zkrášlí okna zevnitř i zvenčí, jsou to jak pokojové, tak zahradní květiny. Sluší jim to v okenních truhlících, ale i přímo na záhonech. Venkovních begónií je neuvěřitelné množství a každý si může vybrat jiný druh květů i lístků. Velké oblibě se v posledních letech těší begónie převislá, jejíž visící část může mít délku 50 cm a chlubí se krásnými drobnými růžovobílými květy. Dobrou zprávou je, že begónie nevyžadují žádnou velkou péči.

Stop jarní nudě. Pusťte si do zahrady něco extra

Balzamíny

Jdete-li si koupit balzamínku, často u ní můžete najít jmenovku s označením netýkavka. Není to chyba. Čeleď, kam patří tyto rostliny, se jmenuje – netýkavkovité. Balzamíny jsou velmi cenné právě proto, že snesou i polostinná stanoviště. Pokud je však vysadíte přímo do stínu, mnohem méně vám pokvetou. Netýkavky potřebují velké množství vody a na přeschnutí reagují rychle. Substrát by měl proto být vždy vlhký.

Lobelky

Že neznáte lobelky? Možná podle jména, ale když tyhle modré kvítky uvidíte, budou vám hned povědomé. Krásně se vyjímají v truhlících, závěsných květináčích a různých přenosných nádobách. Barvu mají něžně růžovou, bílou, červenou až modrofialovou a za málo péče vás odmění krásnými květy od jara až do prvních mrazíků.

Pozor na kombinace

Pokud se rozhodnete osázet truhlíky několika druhy balkonovek, je důležité tyto druhy vhodně zkombinovat tak, aby měly alespoň přibližně stejné nároky jak na umístění, tak na zálivku. Protože pokud se budou potřeby jednotlivých druhů zásadně rozcházet, nemůžete čekat úspěchy. Nejlépe uděláte, pokud se při výběru rovnou obrátíte na prodavače, aby vám poradil a pomohl s výběrem vhodné kombinace.

Autor: Irena Frolová