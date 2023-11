Pondělní výstražná stávka škol má podle školských odborů upozornit na možné ohrožení kvality vzdělávání a na nedostatek peněz především pro nepedagogické pracovníky. Mnohým rodičům malých dětí však způsobila komplikace a starosti, kam své ratolesti po dobu stávky umístit. Pokud si tedy sami nedokázali zajistit jejich hlídání nebo si vzít dovolenou.

Po dobu stávky funguje ve Skupovce příměstský tábor | Video: Deník/Pavel Bouda

Některé školy a školky, byť se ke stávce připojily, se o takové děti postaraly, jinde musel vypomoci zřizovatel nebo městské obvody.

Například plzeňský třetí obvod, kde se do stávky zapojilo šest z celkem sedmnácti pracovišť mateřských škol, zřídil pro rodiče alternativu.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„Dohodli jsme se s Plzeňskou krajskou radou dětí a mládeže na zřízení jednodenního příměstského tábora v budově Skupovky na Borech s názvem Z pohádky do pohádky,“ řekl místostarosta ÚMO 3 Pavel Šrámek.

Rodiče tak mohli už od středy minulého týdne přihlašovat své děti do tohoto zařízení. Informace získali ve svých mateřských školkách a pak už jen stačilo odeslat do volnočasového centra vyplněný webový formulář.

„První přihlášky jsme dostávali ještě ten den večer. Nakonec tu máme celkem 13 dětí. Ty nejdivočejší varianty však uváděly, že půjde až o 200 dětí. To by bylo logisticky náročnější, protože by to znamenalo samozřejmě zajistit 200 svačinek a 200 obědů. To se naštěstí nepotvrdilo, ale zvládli bychom to také. Jen by to nemohlo být tady, ale v prostoru DEPO2015,“ vysvětluje vedoucí volnočasového centra Skupovka Martina Weberová.

Ta se v kostýmu princezny spolu se svou kolegyní Barborou Vlnovou o děti celý den stará.

„Jsme tu už od šesti hodin ráno a první rodiče začali přivádět své děti v půl osmé. Máme pro ně připravené různé hry, kreativní zónu a když budou děti chtít, tak využijeme naší malou zahrádku a venkovní dětské hřiště. Oběd máme pro děti zajištěný z jídelny 11. základní školy,“ dodává Barbora.

Své děti si mohou rodiče vyzvednout hned po obědě nebo nejpozději v půl páté odpoledne.

„Stávku ve školách a školkách nechci vůbec komentovat, ale za tuto možnost jsem opravdu moc vděčná, vůbec nevím, co bych dělala. Na dceru jsem sama a dovolenou si opravdu dnes vzít nemohu,“ řekla sedmadvacetiletá Jana, která ráno přivedla své dítě do Skupovky spolu s dalšími rodiči.

Ti zaplatí za tento příměstský tábor sto korun, které pokryjí výdaje na stravu. Provoz a dozor hradí městský obvod.