Plzeňský kraj už zná svůj nejkrásnější vánoční strom. Díky čtenářům Deníku se jím stal stromek z Chotěšova na jižním Plzeňsku, který získal přes čtyři tisíce hlasů, a zabojuje tak v celostátní finále o celkovým triumf.

Vánoční strom v Chotěšově | Foto: Alena Škardová

„Daroval nám ho místní občan, je to jedle vysoká asi 10 metrů. Poprvé jsme jej přemístili z návsi na hlavní Plzeňskou ulici, kde je i bohatší vánoční výzdoba. Samotný strom není letos do modra, ale převažuje bílá. Zdobí ho velké bílé 40 centimetrové koule, které jsme si sami vyrobili," přiblížil vítězný strom místostarosta Chotěšova Pavel Malina. Chotěšovu možná pomohlo i to, že v pátek u stromku zazpíval i zlatý slavík Marek Ztracený.

ANKETA: Vyberte nejhezčí vánoční strom v Plzeňském kraji

Druhému stromu z Kozí nakonec nepomohl ani mohutný finiš obyvatel malé vesničky na Klatovsku. Vánoční dominantě z Kozí sházely na tři stovky hlasů.

Dobře si vedl i netradiční strom, kterým byl ozdobený sušák na hasičské hadice. Do soutěže ho poslala Stráž na Tachovsku. Svítící sušák v krajském kole bral bronz. „Máme obrovskou radost, že se náš sušák líbil,“ děkoval hlasujícím Ota Martinec st., člen SDH Stráž.

Pořadí:

1. Chotěšov

2. Kozí

3. Stráž

4. Křenovy

5. Příkosice