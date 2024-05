Festivalovou sezonu tu otevře už na přelomu května a června Metalfest v amfiteátru v Plzni na Lochotíně. Letos budou největšími hvězdami američtí Five Finger Death Punch, Dimmu Borgir nebo Marko Hietala s Tarjou Turunen, bývalí členové Nightwish. „Na jednom pódiu se objevují po dlouhých osmnácti letech. Jejich společné turné s názvem Living the Dream – The Hits Tour 2024 bude na jaře brázdit jižní a střední Amerikou. Hned potom se ale Tarja s Markem přesunou na zcela unikátní a exkluzivní vystoupení, které dávají dohromady pro plzeňský Metalfest!“ uvedli už dříve pořadatelé festivalu z agentury Pragokoncert. Ti pro fanoušky připravili také změnu při koupi vstupenek. „Pokud zrovna čekáte na výplatu, ale nechcete si některý z našich koncertů nechat ujít, můžete odložit úhradu za nákup vstupenek na později, nebo si můžete platbu rozdělit na splátky,“ píše se v nedávné novince na webu Metalfestu.

O pár dní později, v úterý 4. června, vystoupí na stejném místě legenda světového rocku Sting.

Od středy 5. června až do neděle 9. června se pak uskuteční 26. ročník Mezinárodního folklorního festivalu, Kromě Plzně, kde se o víkendu odehraje hlavní část programu na scéně U Branky, se jeho část uskuteční také ve středu 5. června v Konstantinových Lázních a ve čtvrtek 6. června v Plasích.

Zdroj: Nekola Filip

Do třetice zamíří do amfiteátru ještě před prázdninami milovníci klasických hudebních žánrů. Letošní Noc s operou přinese v úterý 25. června muzikál Dracula a v sobotu 28. června operu Libuše. „Oba tituly jsme vybrali jako příspěvek k celorepublikové kulturní události Rok české hudby. Libuše pod širým nebem bude pomyslným vrcholem kompletního cyklu Smetanových oper. Libuše má být podle záměru skladatele hrána pouze při výjimečných příležitostech, jakými oslavy Roku české hudby i Noc s operou bezesporu jsou,“ uvedl ředitel plzeňského Divadla J. K. Tyla Martin Otava.

Další z velkých metalových festivalů Basinfirefest se uskuteční od 26. do 29. června ve Spáleném Poříčí. Původně měl být jen třídenní, poprvé od čtvrtka od soboty, nakonec ale začne ještě o den dříve, už ve středu. „Byl to jediný možný termín, kdy u nás mohli vystoupit Fear Factory. Vypadá to sice netradičně, ale už roky takhle děláme festival Brutal Assault. Lidé stejně většinou jezdí už o den dříve, takže se středou by problém být neměl, a sobotní konec je lepší kvůli tomu, že si v neděli mohou po festivalu odpočinout,“ vysvětlil za pořadatele Tomáš Fiala. Na jedné scéně, kterou festival připraví, se představí například Blind Guardian, Cradle of Filth, Kataklysm či In Extremo, z českých kapel pak Niakara bývalého baskytaristy Arakainu Zdeňka Kuba nebo Pan Lynx, který byl nedávno v anketě Žebřík vyhlášen objevem roku. „Vedle koncertů budou pro fanoušky připravené i nějaké doprovodné atrakce, chystáme rozšíření občerstvení a věcí s tím spojených,“ doplnil Fiala.

Hned o týden později přijde na řadu dvoudenní Pekelný ostrov v Holýšově s kapelami z české rockové špičky jako Vypsaná fixa, Tři sestry, Harlej nebo Divokej Bill, zahraničním hostem budou letos němečtí Guano Apes, poslední dvě kapely oznámí pořadatelé 10. května. „Organizátor festivalu připravil pro bezpříspěvkové dárce krve či plazmy výraznou slevu na vstupném. Slevu přitom mohou využít i noví zájemci o dárcovství, kteří podstoupí do začátku festivalu alespoň jeden odběr. Na holýšovský Pekelný ostrov vyjde vstupenka na 800 korun. Vstupenky si lze pořídit již nyní na eshopu www.vstupenkovna.cz,“ uvedl mluvčí Nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška. Stejná akce platí i pro srpnový Chodrockfest v Domažlicích, který má stejného pořadatele.

Pro příznivce taneční hudby se na víkend 19. - 20. července chystá 11. ročník Bolevák Music Festivalu. Na pláži Ostende u Boleveckého rybníku opět přinese to nejlepší z české a slovenské scény.

Závěr prázdnin bude v Plzni opět patřit Festivalu na ulici. Na něm se vždy představí kolem stovky převážně regionálních kapel, přináší ale i doprovodný program pro celou rodinu. Letos se uskuteční od 16. do 24. srpna.

Metalfest oznámil hlavní hvězdu. Budou jimi Five Finger Death Punch

Kulturní program v průběhu celého léta je připravený také na zámku Zelená Hora u Nepomuku. Tam se chystá například koncert Vypsané fixy, která letos slaví 30 let (31. května), Dětský den (1. června), zahraje a zazpívá tam také Aneta Langerová (3. srpna), legendární Pražský výběr (9. srpna) nebo Marie Rottrová (17. srpna).