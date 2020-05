Kocourovi Zrzkovi z Ledců u Plzně je už více než 20 let. Se svým 16letým kolegou Filipem si nejraději hoví na gauči. „Zrzek k nám přišel jako asi šestitýdenní koťátko z místního zemědělského družstva. Měl zalepená očička hnisem, byl vyhublý. Tak jsme ho vyléčili, vykrmili a nechali si ho,“ vzpomíná jeho majitelka Hana Tučková.

Zrzek je jí za péči vděčný, stejně jako Filip, kterého rodina dostala jako kotě a dneska váží deset kilogramů. „O Zrzka jsme měli nedávno velký strach. Z ničeho nic přestal mít zájem o krmení a už jsme si říkali, že se blíží jeho poslední hodinka. Veterinář zjistil, že má bolavý zub. Vytrhl mu ho a od té doby nám zase dělá jen radost. Doufám, že tady s námi bude ještě dlouho, i když už je jako věchýtek,“ usmívá se Hana Tučková. Kočky se podle odborných publikací dožívají v průměru 13 až 15 let.

ČENDA JAKO MLADÍK

Voříšek Čenda z Pňovan na Plzeňsku letos oslaví 21 leta stále se těší dobré kondici. Čeněk je nejraději na zahrádce spolu se svou partnerkou Besinou, dcerou Andělou a čtyřmi kočkami. „Kromě toho, že je Čenda hluchý a pajdá na přední pacičku, což je způsobené artrózou, je zdravý. Jen na podzim se u něj objevil zánět způsobený zubním kamenem. Ten se úspěšně vyléčil. Veterinářka mi dokonce řekla, že má Čeněk krev jako mladík a že tak starého psav tak výborném zdravotním stavu ještě neviděla,“ vypráví majitelka Ivana Hájková.

Mezi rekordmany patří i osmnáctiletá kráva, která se pase na pastvinách na Plzeňsku. Přirozená smrt skotu v optimálních podmínkách sice nastává mezi 20 až 25 lety, ale mléčné krávy se v průměru zabíjejí v pěti až sedmi letech. „Na rozdíl od jiných krav, které jsou plaché, se tahle nechá drbat a sama si pro pohlazení přijde. Narodila se v roce 2002 a my ji koupili o tři roky později. Od té doby nám dala 13 telátek,“ říká její majitel.

Rekord drží také osmnáctiletá labuť žijící na řece Berounce. „Pochází z Úněšova, kde si jako mládě v roce 2002 o dráty poranila křídlo. Křídlo jsme jí museli amputovat. Když se uzdravila, vypustili jsme ji na Berounce a v roce 2014 ji tam při kroužkování opět spatřili i s mláďaty a partnerem,“ líčí plzeňský ochránce zvířat Karel Makoň. Podle něj se labutě tak vysokého věku nedožívají, protože jsou často usmrceny právě dráty elektrického vedení nebo se třeba zamotají do rybářských vlasců.

Také plzeňská zoo se pyšní rekordmany. Prvenství mezi medvědy drží medvěd hnědý Pišta, kterému je 39 let. „Dle dostupných informací je nejstarším medvědem v republice,“ uvádí mluvčí zoo Martin Vobruba. Od roku 1997 žije v plzeňské zoo rovněž čtyřiadvacetiletá samice zubra evropského Cvarka, nejstarší zubr v republice. Nejstaršími věkem i pobytem v zoo v Plzni jsou ale plazi a ptáci.

RARITY MÁ I KOZODOJ

„Chováme u nás například bělouše Emíra, kterému je třicet let. Na koně to je úctyhodný věk. Je částečně hluchý a už nemá stoličky, a protože by se jinak neuživil, připravujeme mu speciální krmení. Na to, kolik mu je, je stále velmi vitální,“ říká majitelka biofarmy Kozodoj na Karlovarsku Pavlína Štyndlová. Na farmě žije také už čtrnáctiletá bachyně Mařenka, další rekordmanka. Do ekocentra ji kdysi přinesli ještě s pupečníkovou šňůrou. „Byla tak malinká, že se vešla do dlaně. Přinesli nám ji lidé, kteří ji našli pobíhat vedle silnice mezi Bočí a Stráží nad Ohří,“ vzpomíná majitelka. Na Kozodoji se vysokého věku dožívají také husy. Agáta letos oslaví už 17 let.

Domácí mazlíčci se v posledních letech dožívají vyššího věku. „Je to lepší péčí a kvalitnější výživou,“ vysvětluje plzeňský veterinář Oto Huml. S prodlužováním věku zvířat ale také souvisejí různé nemoci. „U koček i psů jsou častá nádorová onemocnění,“ doplňuje veterinář.