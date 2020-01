Má po úraze odoperovanou pravou nohu a daří se mu dobře. Ornitologové ho vypustili u Tisové. „Nyní se přesunul až do lesů ke Kosímu potoku nad Planou u Mariánských Lázní,“ uvedl ornitolog Karel Makoň s tím, že údaje o pohybu orla jsou z telemetrických dat. Král nebes má totiž na zádech batůžek s vysílačkou, která umožňuje sledovat jeho pohyb.

Podobné batůžky mají i čápi, kteří se hlásí z daleké Afriky ale i sousedního Německa. Jde o tři černobílé opeřence, jež ornitologové zachránili z hnízda v Nalžovských Horách. V umělé líhni se vylíhla mláďata a ta pak putovala k adopci do hnízd v Rokycanech a Chodové Plané. Jde o Arnošta, Míru a Edu. Podle telemetrických údajů si Míra s Edou užívají jednu z nejatraktivnějších a nejteplejších destinací Afriky.

„Čáp Míra z hnízda v Mirošově na Rokycansku se nám opět posunul z Etiopie více do černé Afriky, a to až do Keni. Momentálně 5. ledna se nám hlásí z oblasti mezi jezerem Lake Turkana a Nairobi u Marsabit pod National Park Marsabit,“ dále popisuje Makoň a dodává, že: „Čáp Eda jako by letěl v novém roce Míru navštívit, 2. ledna byl z druhé strany rovněž pod jezerem Lake Turkana, rovněž v Keni, ale blíže k Ugandě. Podle zpráv se však oba čápi nepotkali, a tak se Eda vrátil zpět pod Trojúhelník Ilemi k síti řeky Anam.“

Čáp Arnošt je stále v Německu pod Pasovem.