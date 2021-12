„Paní měla na facebooku inzerát, kde nabízela pěkné vánoční cukroví a i za poměrně příznivou cenu, tak jsem si ho objednala. Poslala jsem jí zálohu 500 Kč, což mi nepřipadalo tak neobvyklé, když si musí nakoupit suroviny. Bohužel ale jakmile měla nastat doba předání, tak paní nebrala mobil, neodpovídala na zprávy a i inzerát zmizel. A co jsem viděla, tak jsem nebyla jediná, kdo takto naletěl. Je to tedy dost smutné, že takhle někdo využívá předvánoční čas ke svému obohacení,“ uvedla jedna z podvedených žen Jarmila K. z Klatovska.

I když z toho byla velmi zklamaná, na policii to nehlásila. „Co bych z toho měla. Stejně by ji zřejmě nedohonili a zase mě to nijak nezruinovalo. Pro mě je to spíše ponaučení, že nemám skákat na první nabídky, které se hezky tváří. Cukroví jsme holt koupili jinde,“ dodala žena.

Stejnou zkušenost má i Ivana K. z Klatovska, která rovněž zaplatila zálohu. Jakmile ale nastala podivuhodná komunikace, vložil se do toho její manžel a po výhružce policií, dostala své peníze zpět. Zarážející ovšem bylo, že cukroví nabízela žena, ale peníze přišly z účtu pana Luďka.

Jinou zkušenost ohledně vánočního cukroví má Jana Černá z Klatov. Ta sice cukroví dostala, ale výrazně se jí prodražilo. „Měla jsem domluvené cukroví. Dokonce jsem paní donesla i některé suroviny, aby to nemusela vše kupovat a myslela jsem, že se mi i třeba sníží cena. Bohužel jsem pak nebyla při předání a partner nevěděl, na čem jsme byly domluvené, tak jí dal, co si řekla. Já když jsem pak přišla domů, tak jsem málem dostala infarkt. Tři kila cukroví mě vyšly na tři tisíce korun, takže ještě mnohem dráž, než byla původní cena. A na to, že jsem jí dala různé věci zřejmě zapomněla,“ svěřila se svou zkušeností Černá s tím, že nyní už si raději kupuje cukroví v pekárnách nebo peče doma.