Co vás přivedlo k tomu, že jste koupil zámek? Inzerát. Podnikám od svých 18 let. V roce 2013 jsem koupil v Plzni areál, který byl v takovém stavu jako zámek v Bystřici, možná ještě trochu horším. Vytvořil jsem tam místo pro parkování, haly a podobně. Byla to pro mě tehdy velká výzva a já je mám rád. Takže když se tam práce blížily ke konci, hledal jsem něco dalšího. Brouzdal jsem na internetu po nabídkách a vyskočil na mě zámek. Přijel jsem sem a cítil jsem impuls, že ho chci. Pohltil mě.

Co následovalo?

Věděl jsem, že to bude těžké, veškeré peripetie s úřady. Začátek byl pro mé nervy hodně těžký, protože neumím čekat. A tady se muselo vše připravit a čekat na povolení. To byl zhruba rok. I proto jsme se pustili dřív do zahrady, než je hotový dům, abychom alespoň něco dělali. Celý projekt je rozdělen na pět částí – vstupní věž, zámek je na dvě části, vzadu je ještě jedna budova a je zde ještě jedna, která není historická. Doteď ještě nemáme povolení na vše.

Máte už něco hotové?

Děláme na domě, který je vzadu. Nejde o zámek, ale bude po opravách pěkný. Začali jsme s ním, protože jsme na něj měli jako první povolení. Letos ho snad doděláme. Chtěl jsem zde mít něco, co bude vidět, tak jsme dělali zahradu, kde je zasazeno 500 růží, předtím zde kvetly čtyři tisíce tulipánů. Nyní každý třetí víkend otevíráme park pro lidi, aby se sem mohli jít podívat, protože je zajímá, co se zde děje. Plánujeme i nějaké akce.

Jaké plány se zámkem máte?Na větší části zámku je střecha v celkem dobrém stavu. Krovy musíme zatím podepírat, než začneme dělat vnitřní rekonstrukci, aby nám to nespadlo. Jde o obrovský objekt. Děláme většinu věcí svépomocí v několika lidech a také s ohledem na finance. Snažíme se čerpat dotace, ale také nejsou nijak vysoké. Rozhodně nemám v plánu mít zámek pro sebe na bydlení. To bych byl blázen. Když jsem ho kupoval, tak bylo napsáno, že má 60 místností, co bych s nimi dělal (smích). Bývalá majitelka měla v přízemí zámku jakýsi sál, kde je krásné podloubí, ale kdo to dělal, tak by zasloužil pár facek. Na podlahu vylili beton, položili dlažbu, kterou vše uzavřeli, a do stěn šlo vlhko, takže my jsme museli stěny do výšky cca 2,5 metru skopat. Chceme to dát dohromady a rádi bychom tam dělali výstavy, přednášky. Zájem je i o svatby v zahradě. Na začátku jsem jako záměr měl, že v zámku udělám apartmánové bydlení v zámeckém stylu. Uvidíme, co vše se podaří.

Plánujete i prohlídky?

V tuhle chvíli zatím jen zahradu, spojíme to s akcemi v přízemí zámku. Prohlídky nejsou zatím možné.