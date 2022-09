Informaci přinesl server Seznam Zprávy, který dále uvedl, že David Holeček je kandidátce místního sdružení Nezávislí pro Stříbro zůstal dál, a to na volitelném čtvrtém místě. Proč ho z kandidátky nestáhli? „Protože v době, kdy se tvořily kandidátky, ještě nebyl odsouzen a rozsudek ještě není pravomocný,“ řekl pro Seznam Zprávy volební lídr Nezávislých a místostarosta města Karel Lukeš (STAN). Nezávislí pro Stříbro je kandidátka sdružení nezávislých kandidátů a hnutí STAN.

Během Kladrubské studny se utkali malí i dospělí hasiči

Podle Seznam Zprávy prý (Nezávislý) hovořili s Holečkem i o tom, zda by nebylo lepší, kdyby sám odstoupil, ale usoudili, že mít na kandidátce 15 lidí je lepší než 14. Na otázku, zda se nebojí, že Holečkova kandidatura ve volbách Nezávislým uškodí, řekl: „To ať posoudí voliči. Kdyby nebyl v politice, vůbec by se to tak nemedializovalo.“

Obvinění Davida Holečka padlo na základě razie v herně Evropa ve Stříbře, odkud předloni celníci odvezli několik výherních automatů. Provedli také domovní prohlídku v bytě zastupitele. „Celníci hledali souvislosti s kasinem, které jsem kdysi vlastnil. V současnosti ale s kasinem už nic společného nemám. Z bytu nic neodnesli, ani počítač, ani dokumenty,“ řekl tehdy Holeček Deníku.