Koupili horažďovický pivovar, který byl zřízen roku 1570 Václavem Švihovským a po různých přestavbách fungoval do roku 1946. Poté v objektu působily sběrné suroviny, podnik Ovoce zelenina a konaly se tam různé akce. Nyní dostane pivovar svůj původní směr. Deníku oba pivní nadšenci například prozradili, co během prací objevili a jaké mají plány.

Rozhodli jste se vařit pivo, co vás k tomu přivedlo?

Jan Stulík: S kamarády máme domovařičský spolek pivních pábitelů. Tenhle obor nás dlouhá léta přitahuje, věnujeme se tomu, byť na amatérské úrovni. Stále jsme to chtěli posouvat dál, dívali jsme se po malých pivovarských technologiích, abychom nemuseli vařit „na koleni“. Plno varů probíhalo v garáži na kamnech, ale výsledky byly uspokojivé. Jak šel čas, tak jsme chtěli víc. S kamarádem jsme zakoupili malou technologii a hledali jsme pro ni vhodné umístění. Bohužel jsme začali trochu opačně (smích).

Plánovali jste něco menšího, ale nakonec je z toho velký pivovar, jak se to stalo?

Petr Kolář: My jsme původně chtěli koupit bývalé stáje, které jsou součástí pivovaru. Vlastníkem bylo město, tak jsme se na vedení obrátili. Projekt se jim líbil, udělali odhad, ale na celý areál. Postavili nás v podstatě před hotovu věc, že buď koupíme vše nebo nic. Chvíli jsme se rozhodovali, pak jsme se do toho šli i za té podmínky, že zde musíme pivovar zřídit.

J. S.: Velkou pomocí je pro nás sládek Bohuslav Hlavsa z pivovaru v Koutě na Šumavě, který nám velmi vstřícně pomáhá a radí. Ten nás také seznámil s Peterem Novotným ze Spišské Nové Vsi, který se shodou okolností u pana Hlavsy učil vařit pivo. Má také pivovar a má zkušenosti se současnými technologiemi minipivovarského provozu.

Jde o starou budovu, takže na vás čeká jistě hodně práce, že?

J. S.: Proces prodeje byl poměrně zdlouhavý, tak jsme se s budovou seznamovali, dívali jsme se na staré plány. Měli jsme štěstí, že jsme se k materiálům dostali včas a mohli jsme poznávat, co vše je součástí budovy. Velmi brzo jsme zjistili, že to výrazně překračuje náš záměr s malou 250 litrovou technologií. Původně jsme si chtěli vyrábět své pivo s partou kamarádů, nyní chceme Horažďovicím vrátit pivovar a budově dát život. Opravujeme to jako fyzické osoby, jsme tady s partou kamarádů od nevidím do nevidím.

P. K.: Pochopili jsme budovu, což je důležité. Panu Anderlemu se podařilo udělat stavebně-historický průzkum. Nechceme se zde dopustit žádných chyb ohledně památkové hodnoty. Co se týče prací, tak jsme vyklidili sklepy, opravili je, obnovili původní podlahy a našli v nich odvodňovací systém,. Ve sklepech jsme udělali omítky, vyklidili půdy, udělali nejnutnější opravy na střechách, kde zatékalo, musela se opravit i část krovu.

Během prací jste ale objevili i starý sklep, který měl zazděný vchod…

J. S.: Jde o sklep z nejstarší fáze pivovaru. Původní varna pivovaru stála totiž na nádvoří před zámeckými stájemi a využívali jen dva sklepy, vedle varny stál krásný hvozd – v jižním cípu pivovarského nádvoří. Sklep dle dostupných materiálů je z roku 1670 a postavil ho zednický mistr Linhart Zelený.

P. K.: Než jsme ho objevili, tak byl zazděný vstupní portál a za ním byl zával. Nahoře byl průraz a tím tam někdo shora sypal suť a tím vznikl dojem, že sklep je celý zasypaný a nikdo se nepokusil zásypem pohrabat dál. Sypaly se tam i různé odpady. My jsme to vše vyklidili.

Co by mělo být vrcholem vašeho snažení?

J. S.: Ideální představa je obnovit pivovarský provoz s výstavem maximálně 4000 hl ročně. Už máme objednanou část technologie. Rádi bychom do dvou tří let začali vařit pivo. Počítáme, že by tady mohla být prodejna a výčep. Ale zatím je pro nás prioritou vaření piva, ostatní je nyní vedlejší.