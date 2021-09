Půjde o úpravu prostoru mezi hotelem Slavia, městským úřadem, hlavní silnicí a zámečkem. Na náměstí budou odpočinkové terasy, schodiště a lavičky, stromy a zeleň. Dominantou bude stylová fontána.

Letos by se měly udělat veškeré terénní úpravy a práce, několik teras, dlažba, rozvody a sítě. Dokončovat by se mělo na jaře příští rok. „Na své náměstí Železná Ruda čeká spousty let. Máme radost, že vysoutěžená cena je výrazně nižší oproti očekávané. Pokud nedojde k neočekávaným zádrhelům, mělo by být hotovo v srpnu příštího roku, aby se na novém náměstí mohly také uskutečnit tradiční Železnorudské slavnosti,“ řekl starosta Železné Rudy Filip Smola s tím, že výběrové řízení vyhrála společnost s cenou 8 335 000 Kč bez DPH.