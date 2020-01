Dostal ji střelec, nikdo jiný nebyl potrestán. Starosta Hradešic František Balíček není s trestem spokojen, zdá se mu nízký.

Labutě se na rybník vrátily zhruba po 30 letech. Vyvedly mladé, osudným se jim stal ale tzv. poplatkový lov kachen. Když vzlétly, střelec je podle očitých svědků zkosil dvěma ranami. Jedna labuť byla ihned mrtvá, druhou dorazili poštvaní psi. Místní, kteří si ptáky zamilovali, byli z události v šoku.

Policie již dříve došla k závěru, že nešlo o trestný čin, a tak jediný trest vynesla Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v přestupkovém řízení, které je již pravomocně ukončeno. „Za zastřelení dvou jedinců labutí velkých uložili inspektoři ČIŽP pokutu 15 tisíc korun fyzické osobě s německým občanstvím, která porušila zákon na ochranu přírody a krajiny,“ uvedla mluvčí ČIŽP Jana Jandová. Dodala, že střelec byl před lovem pořadatelem honu prokazatelně poučen o tom, že jedinou lovnou zvěří je kachna divoká. Obdobného honu na kachny se v ČR účastnil již podruhé, takže mu byl průběh dobře znám.

V současné době podle sčítání vodního ptactva hnízdí v ČR 440 až 500 párů labutí velkých, a proto i usmrcení jednoho páru tohoto živočicha je podle ní relativně velkým procentuálním snížením populace.

„ČIZP přihlédla také k polehčujícím okolnostem, tedy k tomu, že obviněný spolupracoval, vinu nepopíral, omluvil se starostovi Hradešic jako zástupci obyvatel obce, a také k tomu, že jde o jeho první případ porušení zákona o ochraně přírody a krajiny, který je ČIŽP znám. Na vysvětlení, proč labutě zastřelil, obviněný uvedl, že je zvyklý labutě v tomto období lovit v Německu, a proto poté, co je spatřil a uslyšel výstřely, zareagoval reflexivně tak, že na labutě vystřelil,“ informovala Jandová s tím, že po posouzení všech uvedených skutečností uložili inspektoři pokutu při horní hranici zákonem stanoveného rozpětí, která činí 20 tisíc korun.

Starosta Balíček ale považuje pokutu za nízkou. „Jsem hodně, hodně zklamaný. Co je 15 tisíc korun pro cizince, který se účastní poplatkové lovu? Jsou to pro něj drobné a přitom porušil vše, co mohl. Může se tomu akorát smát,“ posteskl si Balíček, který si je vědom toho, že s verdiktem již nic nenadělá. Rád by ale na Krajském úřadě Plzeňského kraje dosáhl alespoň toho, aby nebyly poplatkové lovy na kachny v území spravovaném jeho obecním úřadem povolovány.