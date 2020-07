Společnost podle včerejšího vyjádření inspekce porušila podmínky integrovaného povolení. Jak ze zprávy ČIŽP vyplývá, firma dlouhodobě skladovala tuny kuchyňských odpadů a neprováděla mikrobiologické rozbory digestátu v souladu s evropskými předpisy. Inspektoři z ČIŽP v Plzni proto za porušení zákona o integrované prevenci uložili pokutu 250 tisíc korun.

Kontrola bioplynové stanice ve Svojšíně byla na základě podnětu provedena loni v červenci 2019, pokuta nabyla právní moci letos na konci března. „Firma od června do července 2019 skladovala 22,31 tun biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven, u kterého navíc nebyla provedena patřičná hygienizace ohřevem. Přitom podle závazných podmínek musí být tyto materiály skladovány v zařízení co nejkratší dobu, maximálně 48 hodin,“ uvedla ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP Plzeň Petra Horčicová. Jak dodala, kuchyňský odpad tak kvasil a zápach se šířil do okolí. „Zároveň došlo k intenzivnímu množení mikrobiální flory včetně patogenů, které zvyšují riziko šíření infekcí a parazitů.“

Firma podle inspekce také od ledna do července 2019 neprováděla mikrobiologické rozbory digestátu (organického hnojiva) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady, ačkoli jí to stanovené podmínky ukládaly jedenkrát za tři měsíce.

Deník chtěl požádat provozovatele bioplynové stanice o vyjádření, ale telefonní číslo uvedené jako kontakt na webových stránkách, je nedostupné.