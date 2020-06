Všeruby, Folmava, Lísková. Přes hlavní a kdysi velmi frekventované hraniční přechody opět míří šňůry aut. Nemají už ale jen české poznávací značky. Němci zkrátka byli nedočkaví a některá vozidla z radosti při volném přejezdu bez kontrol troubily na pozdrav. Roding, Kötzting, Regensburg, Cham, Waldmünchen, Furth im Wald a spousta dalších míst, odkud k nám bavorští přátelé přijíždějí a vracejí tak život do měst duchů.

Prim pro ně hrají nákupy. Od pátečního otevření hranic jsou parkoviště kolem obchodů na hraničních přechodech a benzínových pump v obležení německých poznávacích značek. „Němci k nám pravidelně jezdili pro levnější benzín a kartony cigaret, to platilo před koronou a teď se vrátili,“ uvedl zaměstnanec jedné z čerpacích stanic na Folmavě, kde je těžké zaslechnout češtinu. Němci kromě benzínových pump zamířili i do obchodního centra Global Free a Travel Free Shopu.

Kromě cigaret a benzínu zamířili na manikúru, na kávu, ke kadeřníkovi a někteří i za placeným sexem.

VŠECHNY CESTY VEDOU DO DOMAŽLIC

Němci jsou otevřením hranic vysloveně nadšení.

„Mám z toho obrovskou radost a dobrý pocit, že konečně můžeme přejet hranice volně, bez kontrol. Moje první kroky vedly zkrátka do Domažlic a zpět domů přes Klenčí pod Čerchovem a jsem rád, že se za tam za tu dobu nic nezměnilo,“ řek Deníku své první dojmy Karl Reitmeier žijící nedaleko Waldmünchenu, jen pět kilometrů vzdáleném od přechodu Lísková.

„Nejraději bych navštívil všechny přátele najednou, ale vím, že to nejde. Už teď se ale těším, až vyjedu na cyklovýlety do českých končin a opět vystoupám na Čerchov, nejvyšší vrch Českého lesa,“ doplnil Reitmeier.

Na domažlické náměstí zamířila i Češka původem ze Staňkova žijící s manželem ve Waldmünchenu, Petra Urban.

„Byl to neuvěřitelný pocit. Při přejezdu hranic mi dokonce bušilo srdce a měla jsem i trochu strach, jestli je to doopravdy, že si to nikdo nerozmyslí. Upřímně jsem plakala, když jsem viděla domažlickou věž,“ řekla Urban, která v době korony nemohla na svatbu své dcery a neviděla své rodiče čtvrt roku.