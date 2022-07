V expozici je také pomyslná malá divadelní scéna a dvacet volných maňásků, s nimiž si návštěvníci mohou hrát. „Představovala jsem si to tak, že děti i dospělí si prohlédnou expozici a mohou si pak sami zahrát maňáskové divadlo, posedět, užít si to,“ vysvětlovala Jarmila Straková s tím, že podle dosavadních ohlasů se zdá, že záměr se zdařil.

Hned po otevření bylo na výstavě plno, přijeli lidé z Jablonce, Plzně, Holýšova i Tachovska. „My jsme o výstavě věděli od kolegyně, tak jsme si to spojili s návštěvou hradu Volfštejna. Dokonce kvůli nám přijela i průvodkyně, která měla původně ten den volno, ale chtěla se nám osobně věnovat. A stálo to za to, protože nás prováděla s maňáskem kašpárkem, a to nás moc pobavilo,“ ocenila Štěpánka Zýková, která přijela z Plzně i se svými přáteli.

Výstava v černošínském muzeu potrvá až do konce letních prázdnin.

