Obě strany, firma a město, se dohodly, že se vyskytla překážka pro pokračování stavby dle vyšší moci a stavba byla přerušena do 30. června. Poté bude projednán další postup, kdy je možných několik variant – prodloužení pozastavení stavby, pokračování stavby, ale může nastat i odstoupení od smlouvy.

Navýšení ceny

Kvůli neustálému růstu cen firma rovněž požadovala, aby cena byla určena odhadem nikoliv pevná, už nyní totiž odhadla navýšení na 180 milionů Kč bez DPH s tím, že může kvůli zdražování ještě stoupat. „Budeme hledat možné úspory projektové, architektonické, které by mohly snížit náklady. Uvidíme, co udělá do té doby trh se stavebním materiálem. V červnu se sejdeme a domluvíme se, jak budeme pokračovat,“ okomentoval starosta Petr Mottl.