Světově známý karlovarský Grandhotel Pupp se vrací k původním tradicím. Na nové terase ve středu náměstí si tak hosté budou moct vychutnat nejen krásný výhled na promenádu, ale i Puppdort připravovaný podle původní receptury. I když hotel Pupp založil dvorní cukrář hraběte Rudolfa Chotka Jiří Pop, který se po usazení v Karlových Varech a postavení hotelu přejmenoval na Johanna George Puppa, tradiční dort označovaný Dort Pupp vznikl až o mnoho let později a vymyslel ho Karlovarák Ladislav Blažek, někdejší šéfcukrář Puppu. "Bylo to asi v roce 2005," vzpomíná manželka Ludmila Blažková.

Ladislav Blažek zemřel před dvěma lety a jeho manželka a dcera Štěpánka Karešová povyprávěly redakci Deníku o jeho umění. "Do toho tradičního Puppdortu přidával Becherovku, receptura není tajná. Vymyslel ji v práci, doma nám ho ale dával ochutnat. Dokonce jeden svůj dort pojmenoval po mně, dal mu jméno Lída," pokračuje Ludmila Blažková.

Dcera cukráře Štěpánka Karešová a manželka Ludmila s Řádem svatého Ambrože, který někdejší šéfcukrář Puppu dostal.Zdroj: Deník/Jana KopeckáDoma ale známý cukrář, který získal od Společenstva cukrářů České republiky Řád svatého Ambrože, příliš sladkého nepekl. Například vánoční cukroví nechával zásadně na manželce. "Dělával nám rolády, ať už klasickou bezé nebo piškotovou s marmeládou, kterou jsem od něj milovala. Také nám pekl punčový dort a dokonce i domácí marokánky," vypráví dcera Štěpánka Karešová. Tatínek podle ní vždy dbal na to, aby mělo i toto pečivo pravidelné tvary.

Jméno Ladislav Blažek bylo vyhlášené, a tak není divu, že působil i na stážích v cizině, dokonce i na Expu ve Španělsku. "Tam byl půlrok. Rok a půl byl ale třeba v Japonsku, kde učil místní cukráře svému řemeslu. Byl také v Rakousku, kam si ho vyžádali. Stávalo se, že doma nebýval dlouhé měsíce. Do zahraničí ho vysílalo vedení Puppu," říká Ludmila Blažková.

Známý cukrář nastoupil do Puppu v roce 1960. O osm let později už následovala první velké zahraniční zkušenost. Narodil se v Písku, kde se také cukrářem vyučil. Přistěhoval se do Karlových Varů a ucházel se o místo v Puppu, které považoval za svou modlu v cukrářském oboru. Náhodou se jedno místo našlo a on nastoupil pod vedení tehdejšího šéfcukráře Lambertiho Bízka. "Manžel měl na starosti i výrobu festivalových dortů, potkal se mnohými známými osobnostmi, pravidelným hostem, který si pochutnával na jeho zákuscích, byl i Karel Gott. Vyučil mnoho cukrářů, i majitel ostrovské cukrárny je jeho žákem. Manžel vždy dbal na to, že puppovské dorty a zákusky musí být ojedinělé," konstatuje Karlovaračka. Vymýšlel nejen originální pokrmy, ale i ty tradiční, nebál se klasické žemlovky a kynutých knedlíků, dokázal ovšem i experimentovat při výrobě různých originálních zákusků, mezi něž patří i zapékaná zmrzlina. Puppdort má navíc takové vlastnosti, že je trvanlivý a zahraniční host ho bez obav může v pořádku dovézt až na druhý konec zeměkoule.