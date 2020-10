Výdejová okénka zavádí během druhé vlny uzavření kvůli koronavirovým opatřením i restaurace, které byly na jaře uzavřené. Jde především o restaurace ve městech, kde vařili, ale zkouší to i některé podniky na vesnicích.

Výdejní okénka restaurací v Klatovech. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Restauratéři na Klatovsku otevřeli výdejová okénka, protože úplné uzavření by bylo pro ně velkou ránou už podruhé v jednom roce. A to si nemohou dovolit. Někteří prodej jídla přes okénko zavedli už na jaře, jiní mají nyní premiéru. Mezi nimi je například Žíznivej Kozel v Klatovech. „Minule, mimo ostatních důvodů, jsme věřili, že izolace nás i zákazníků má smysl ze zdravotního hlediska, dnes už údajům o pandemii z oficiálních míst nevěříme. Považujeme to za frašku a manipulaci veřejnosti. Z praktického hlediska je problém, že máme opět nakoupené zásoby, takže se snažíme minimalizovat ztráty a také pro psychiku nás i zaměstnanců je lepší zkusit fungovat alespoň takto,“ uvedl provozovatel klatovského podniku Pavel Chmelík.