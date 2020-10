Volby na Šumavě. Srnští by chtěli nápravu autobusové dopravy

Účast v krajských volbách na Šumavě by se dala srovnat s jinými volbami, vhodit hlasy do urna tak chodí zhruba stále stejný počet lidí. U prezidentských a parlamentních zvyšují účast voliči na voličský průkaz, kterých nyní bylo jen minimum. Nové krajské zastupitelstvo by se mělo prý zaměřit na autobusovou dopravu.

Volby v Prášilech. | Foto: Deník / Daniela Loudová