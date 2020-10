"Je mu především smutno. Vídali jsme se s ním pravidelně několikrát do týdne, až do té doby, než byly v domově zakázány návštěvy. Od té doby si můžeme jen volat, ale telefonujeme si denně," řekla Deníku snacha pana Vladimíra Gabriela Jägerová.

V úterý obdržela telefonát, v němž jí tchán sdělil, že měl pozitivní test. "Byl hrozně smutný, že musí být jen na pokojích, nikam nesmí, jídlo jim nosí. On je na vozíčku, ale žádné další nemoci nemá, takže si situaci plně uvědomuje. O to je to pro něj asi horší. Covid prodělává zatím bez příznaků, ale říkal nám, že více než této nemoci se bojí té samoty," uvedla.

V Panoramě se testovalo poprvé v neděli. V domově žije 120 klientů, o které se stará sedm desítek personálu. Podle ředitele Krajské hygienické stanice v Plzni Přemysla Tomašuka ještě není jasné, kolik lidí se nakazilo, protože hygiena stále čeká na výsledky odběrů. "Zatím máme potvrzeno 26 nakažených klientů domova a 12 zaměstnanců. Odebráno bylo ke dvěma stovkám vzorků, takže přesné výsledky ještě nemáme. Je to zatím otevřená záležitost," okomentoval Tomašuk.

Čísla se ale postupně zvyšují. Podle mluvčí krajského úřadu Plzeňského kraje Evy Mertlové bylo ke středečnímu ránu evidováno 28 nakažených klientů a 21 zaměstnanců. O obyvatele domova je přes počet pozitivních zaměstnanců postaráno. "Vedení Panoramy se zatím snaží pokrýt služby ze svých rezerv. Mají dovoleno pozastavit některé administrativní výkony, aby se mohli věnovat péči o klienty a chod domova. Mohou překombinovat směny," uvedla Mertlová. V případě že by čísla pozitivních dále rostla a začal by se více projevovat nedostatek personálu, na řadu by přišla pomoc studentů. "V databázi máme řadu studentů, mediků, ale nejen jich, a další dobrovolníky, kteří jsou ochotni pomoci. Na ně bychom se pak obraceli," uvedla dále krajská mluvčí. Využít je možné i pomoc armády. "Na armádu bychom se obrátili opravdu v krajním případě."

Návštěvy v domově už ale byly z preventivních důvodů zakázány minulý týden, příbuzní se mohli s klienty setkávat venku.V domově fungují veškerá potřebná hygienická opatření, prostory jsou pravidelně desinfikovány, klienti se mezi sebou nestýkají, jídlo dostávají na pokojích.