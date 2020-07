V boji o život jej podporovali známí, přátelé a ti, kteří za ním se svými mazlíčky chodili. Modlili se, aby nad svými zraněními zvítězil a zapalovali svíčky doma v oknech. Bohužel zranění byla příliš vážná.

Sociálními sítěmi projela obrovská vlna soustrasti. ‚Nezasloužil si to.‘ ‚Měl zlaté ručičky.‘ V takovém duchu se nesly jednotlivé příspěvky.

„Byl to opravdu hodný člověk. Obětavý. Mohli jsme s pejskem přijít kdykoli, s čímkoli. Vždy si na nás udělal čas. Rozdal by se,“ uvedla Blanka K. z Kdyňska. „I my jsme za něj doma zapálili svíčku. Moc nás mrzí, že odešel,“ doplnila.

K závažnému úrazu veterináře došlo již na začátku června v Srbicích u Mochtína na Klatovsku. „Při inseminaci se zvíře splašilo a koplo ho,“ řekla po události policejní mluvčí Dana Ladmanová. S těžkými zraněními v oblasti hlavy skončil veterinář v plzeňské fakultní nemocnici.

Poslední rozloučení s ním proběhne v kruhu rodiny a nejbližších přátel.