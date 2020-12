Vánoční cukroví je nedílnou součástí českých Vánoc. Ne vždy ale mělo takovou podobu, jakou ji známe nyní. Jak tomu bylo v historii, nám řekla šumavská kuchařka Lucie Kohoutová a připojila i několik receptů.

Vánočka | Foto: Shutterstock

Až po první světové válce se stalo pravidlem pečení vánočního cukroví. Do té doby byly na štědrovečerním stole jen buchty, vánočky nebo dolky. Nepeklo se tolik druhů jako dnes a vůbec ne různě plněné nebo zdobené. Byly to především vanilkové rohlíčky, linecké koláčky, pracny, skořičky, kornoutky a zázvorky. Těsto se dávalo většinou do formiček, které byly ovšem poměrně velké, až třikrát větší než dnes. Plechové formičky na pracny měřily 9 - 12 cm, linecké byly podobné hnětýnkovým a vanilkové rohlíčky se vyklápěly z dřevěné formy o rozměru 8 - 10 cm. Vykrajovací tvořítka měly nejvíce podobu ryb, hvězd a různých postaviček. Formičky vyráběli místní řemeslníci a přes léto je prodávali na trzích.