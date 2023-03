Před pár měsíci zvedl ve firmě JCM pomyslnou rukavici a začal se nápoji znalců věnovat ještě důkladněji. Připravuje zasvěcené prohlídky, koštování, zkoumá i nevšední ingredience.

V momentu, kdy věhlas pálenky ze Zbiroha překročil hranice regionu, se pustil Veselý i do konfrontace s krajany z Valašska, které je pálenkami vyhlášené. Výzvou byla třeba soutěž v Janové na Vsetínsku. „Poslal jsem tam sedm vzorků. Hruškovici, jablkovici, slivovici a jako bonus košt jablkovice z dubového sudu. Zrála od února loňského roku," pyšní se výrobce a zároveň degustátor. Jenže ani to nebylo vše. Vlastnoručně ošetřená celerovice potvrdila, že vypálit lze téměř vše, co zkvasí.

A jak to viděli hodnotitelé? „Valašský vyslanec odvádí v Čechách skvělou práci. Úžasný lektvar dobývá Plzeňský kraj. Jen s těmi procenty prosíme pomalu," uvedli.