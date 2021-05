Tak by se dala popsat nehoda, která se stala v sobotu ráno v Mochtíně. Zarážející je, že nikde nebyla žádná brzdná dráha.

"Pár minut předtím jsem stála opřená o hradbu. Pak jsem odešla a povídala jsem si opodál se snachou a najednou nám proletělo zahradou auto. Bralo všechno, co bylo v cestě. Zbořilo plot, nabouralo pergolu, auto, jen těsně minulo statný ořešák, který máme kousek od plotu. Těžko říct, co se stalo, protože vůbec nebrzdil, doslova tady proletěl. Bylo to hrozné. Zastavil až o další dům," vypověděla majitelka rodinného domu.

Všude byly vidět části aut, které během zběsilé jízdy odlétávaly. Řidič zřejmě vylétl ze zatáčky a jel přímo v plné rychlosti na zahradu, ani na silnici nebyly známé známky brzdění. V autě měl i ostatní členy rodiny. "Pán u nich klečel a omlouval se jim, co provedl," uvedl jeden ze svědků.

Kousek od srážky měl i muž, který zrovna kolem místa projížděl. Viděl, jak se najednou rozhrnuly túje a proletělo před ním auto, které narazilo do domu. I ten, stejně jako majitelka domu, měli velké štěstí, že se jim nic nestalo.

Záchranáři z místa nehody transportovali čtyři zraněné. "Muže ročník 1972, ženu ročník 1979 a dvě nezletilé osoby. Utrpěli lehká zranění. Odvezli jsme je k dovyšetření do Klatovské nemocnice," uvedla Andrea Divišová ze záchranné služby.

"Řidič z dosud nezjištěných příčin vyjel z pravotočivé zatáčky a narazil do rodinného domu. Ve vozidle s ním jely dvě nezletilé děti a žena. Alkohol u řidiče byl na místě vyloučen dechovou zkouškou," uvedla mluvčí policie Ivana Jelínková. Přesnou příčinou a okolnostmi dopravní nehody se policisté dále zabývají.

V Čepicích zasahoval vrtulník

V sobotu dopoledne se v obci Čepice u Rabí střetla dvě auta. "Z místa nehody jsme letecky transportovali ženu ročník 1974 se středně těžkým zraněním na urgentní příjem Fakultní nemocnice Plzeň," uvedla Divišová. Další dva zranění, muž ročník 1951 a žena ročník 1947, převezla záchranná služba pozemní cesotu. Muže do Klatovské nemocnice, ženu do Sušické. Oba utrpěli lehká zranění.

Podle prvotních informací policie stojí za nehodou nedání přednosti v jízdě. "Starší pár vyjížděl z obce čepice na hlavní komunikaci, kde právě projížděla Škoda Superb, kterou řídil muž ročník 1976 a měl spolujezdkyni ročník 1974. Na křižovatce došlo ke střetu obou vozů," popsala mluvčí policie. U obou řidičů byla vyloučena přítomnost alkoholu pomocí dechových zkoušek. Policie se nehodou dále zabývá.