Do pracovny ředitele DSS Petra Kounovského dopravila jubilantku pracovnice ze sociálního úseku. Tady už na ni čekal obří dort a poděkování od hostů. Z rodné obce to byl starosta Jiří Ondřejíček a s výměrem na důchod zvýšený o dva tisíce korun měsíčně dorazila z Rokycan i zástupkyně Okresní správy sociálního zabezečení. "Paní Jiřina se u nás narodila a pak přesídlila do Prahy. Uplatnění našla v sídle chemicko-technologické vysoké školy v Suchdole. Na důchod se vrátila do jednoho z nejhezčích domů poblíž rybníka, kde se zalíbilo i početné kočičí partě," usmíval se Ondřejíček.