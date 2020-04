„Odborní zdravotníci nemocnice odebírají vzorky výhradně osobám doporučeným k odběru Krajskou hygienickou stanicí. Všechny ostatní, kteří nebudou indikováni k odběru, žádáme, aby k odběrovému místu vůbec nechodili. Prostor bude hlídán,“ zdůraznil mluvčí Nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška.

Odběrové místo je v západní části areálu nemocnice ve směru k bývalé porodnici. Příjezd tam je možný pouze starou branou z ulice Pod Nemocnicí, ne od hlavní brány. Vjezd starou bránou je vyhrazen jen a pouze odebíraným pacientům.

Dodržovat pravidla

Odběry se konají denně od 8 do 14 hodin. Směřuje tam jen pacient indikovaný k odběru, který obdrží od Krajské hygienické stanice potvrzení s termínem a místem, kam se dostaví k odběru (mail, SMS). Pokud pacient není indikován k odběru, bude odmítnut. „Pacient musí k odběru přijet osobním autem. Na místě zůstane pacient po celou dobu ve voze. Prokáže se občanským průkazem či cestovním pasem a doloží doporučení od krajské hygienické stanice. Dále bude postupovat dle pokynů zdravotníků. Po dokončení odběru odjede označenou trasou z areálu nemocnice,“ popsal odběr Kokoška.

Odebrané vzorky jsou po ukončení provozu odběrového místa převezené do laboratoře, která předává výsledky krajské hygienické stanici. Ta sděluje pacientům výsledky telefonicky. S tím je spojena o prosba pracovníků laboratoří pacientům: „Nemocnice tyto výsledky neumí sdělit. Výsledky všech v kraji provedených testů propojených s konkrétními jmény má výhradně Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje a je tak i jediná, která je dokáže poskytnout. Nevolejte proto kvůli výsledkům do nemocnice ani do laboratoří, které testy zpracovávají. Výsledky vám nelze zjistit a pouze blokujete telefonní linky ostatním pacientům.“

Rokycany jsou pozastaveny

Kromě Klatovské nemocnice je stále v provozu odběrové místo v Domažlické nemocnici, kde odebrali od svého spuštění (20. března) do pondělí 13. dubna 1398 pacientů. „I během Velikonoc to bylo denně v průměru 80 lidí. Denní rekord odebraných pacientů je z minulého týdne 160 pacientů,“ sdělil Kokoška.

Odběrové místo v Rokycanech odebralo od svého spuštění (19. 3.) do pondělí 13. dubna 710 pacientů. V posledních dnech to už byly ale pouze jednotky, proto byl provoz dočasně pozastaven.