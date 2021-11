V dušičkové výzdobě vedou přírodní motivy. Tvrdí to floristka a výtvarnice Míla Mokrá ze Skalné na Chebsku.

„Když se bavíme speciálně o dušičkové výzdobě na hřbitově, tak je zájem o přírodní materiály. Doba plastová a nevkusná je už naštěstí tak nějak pryč. V současnosti se používají hlavně šišky, mašle, lýko, obilí, které například namotávám na drátek. To byste nevěřili, jakou velkou parádu to udělá. Pokud dáme na věnec nebo do truhlíku i zmiňovanou mašli, jako celek to působí spolu s květinami jako je kopretina a chryzantéma opravdu nádherně a přirozeně. Při halloweenské výzdobě se nebojím ani strašidýlek, kterými zdobím okolí květin. Ze dřeva jsou krásné sovy, ježci a podobně. Nezapomínám ani na malé a větší dýně. Bez nich by to nabylo ono. Na výzdobu můžeme použit i sušenou proteu a umělé houbičky,“ vysvětluje floristka, která si na výzdobu na Svátek zesnulých, který je 2. listopadu, potrpí, a to jak doma, tak občas ráda pomůže s výzdobou i své rodině, přátelům a blízkým.