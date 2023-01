Pacienti budou dle typu potíží předáni do konkrétní ambulance a dle závažnosti jsou buď upřednostněni nebo upozaděni oproti dalším čekajícím pacientům. Platí to i pro ošetření v rámci lékařské pohotovosti. Urgentní příjem bude fungovat nonstop. „Každý pacient v akutním stavu s potížemi chirurgického nebo interního charakteru by měl nově zamířit k triáži urgentního příjmu, který je přímo ve vestibulu vlevo za hlavním vstupem do nemocnice. Zde odebere zdravotník od klienta anamnézu. Vyptá se na potíže a změří životní funkce, vytvoří triážní zprávu a předá pacienta do příslušné odborné ambulance. Pokud je stav závažný, jde okamžitě na řadu. Pokud není, jsou upřednostněni pacienti v těžších stavech. Triáž takto rozděluje pacienty dle závažnosti do pěti skupin,“ popsal ředitel nemocnice Petr Hubáček.