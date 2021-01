Pendleři budou mít ještě více možností, kde se nechat testovat. V Bavorské Rudě se rozjede testování i v sobotu a na Domažlicku rozšíří kapacity.

Folmava | Video: Lenka Vajchartová / facebook.com

Okres Regen nabídne v sobotu také testování v Arberlandhalle v Bayerisch Eisenstein. „Od 10 do 15 hodin mohou být dojíždějící testováni na infekci SARS-CoV-2,“ říká mluvčí okresního úřadu Heiko Langer. Testy jsou zdarma a k testování se používá rychlý test. Zejména pendlerům by měla nabídka testu pomoci, protože jim umožní vstup do Německa v pondělí. Předběžná registrace zde není nutná.