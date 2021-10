Bazar se konal ve prospěch útulku Šance pro kočku v Sušici. „Šlo o dobročinný bazar, kde si lidé mohli nakoupit a veškerý zisk jde pak na potřeby pro kočky z útulku. Bazar tentokrát trval tři dny, návštěvnost byla dobrá, i přes to, že se konal v jiném prostoru, než byli lidé zvyklí. Vždy jsme byli v Sokolovně a nyní v PDA, což je vzdálenější od centra, ale myslím, že lidé si nás i tak našli. Moc děkujeme za možnost být zde v PDA zadarmo,“ uvedla za útulek Romana Mathausová.

Ta poukazuje i na to, aby lidé byli soudní a věnovali opravdu jen věci, které se dají ještě prodat.

Bazar měl úspěch, podařilo se vybrat 70 tisíc korun. Peníze pomohou zvládnout situaci v útulku, která je dle Mathausové katastrofální. „Je období koťat, nechtěných kočiček. Opět je tu problém, kdy chalupáři odjedou. Celé léto si kočičku hýčkali, ale pak mají pocit, že kočička, která spala v posteli a jedla kapsičky, najednou bude šelmou, naloví si a přespí v lese. Tohle je bohužel jeden zdroj podzimních opuštěných kočiček. Další jsou koťata, což je neštěstí. Teď máme momentálně asi dvacet koťat, většina z nich potřebuje po dvou hodinách krmit,“ poukázala na nešvary Mathausová.

V útulku je tak neustále plná kapacita. A co by jim pomohlo nejvíce? „Úplně nejvíc, aby lidé byli zodpovědní a své kočky kastrovali a nerodila se nechtěná koťata,“ vzkázala Mathausová.

Pokud by chtěl někdo pomoci sušickému útulku, může zaslat peníze a v útulku kočkám pořídí to, co je nejvíce potřeba, od veterinární péče až po jídlo. Číslo účtu: 2000952043/2010.