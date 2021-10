Uber zdůrazňuje, že bezpečí je pro něj prioritou. Každý cestující tak v aplikaci ještě před začátkem jízdy nalezne veškeré potřebné informace včetně jména řidiče, jeho fotografie a hodnocení, modelu vozu a SPZ. Uživatelé navíc mohou sledovat svou jízdu v reálném čase, a to ještě předtím, než je řidič vyzvedne, a jízdu sdílet se svým vybraným kontaktem.

Zákazníkům navíc Uber nabízí sedmdesátiprocentní slevu na první svezení s promo kódem AHOJOSTRAVO a padesátiprocentní s kódem AHOJPLZEN. Akce platí do 10. října.

Alternativu k vlastnímu vozu, hromadné dopravě, klasické taxislužbě, ale na kratší vzdálenosti i sdíleným kolům a koloběžkám od tohoto čtvrtka poskytuje společnost Uber lidem v Ostravě a v Plzni. Jediné, co ke svezení potřebují, je mít nainstalovanou aplikaci v mobilním telefonu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.