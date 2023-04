Malý pomníček na okraji lesa u Lhůty s květinami, svíčkami i fotografií připomíná smutnou událost z května 2018. Na frekventované silnici mezi Rokycany a Šťáhlavy se srazila dvě osobní auta a o život přišla nevinná účastnice nehody.

Před bezmála pěti lety došlo na silnici z Rokycan do Šťáhlav k tragické nehodě. Připomíná ji malý pomníček. | Foto: Deník/Václav Havránek

Právě zde, u improvizovaného pietního místa, došlo před pár dny ke konfliktu mezi otcem oběti a mužem z nedalekého domku. "Manžel tu chtěl zapálit svíčku, ale byl napaden agresivním majitelem objektu. Cítil se ohrožen možným vznikem požáru," sdělila k incidentu maminka mladé Evy.

Obyvatel chalupy připouští, že ostřejší výrazy skutečně padaly: "Nemám vůbec nic proti této vzpomínce. Vždyť budu mít nehodu stále před očima. Občas prostor upravím a seberu suché květiny. Stejně tak považuji za bezpečné elektrické svíčky, ale otevřený oheň, to je hrozba. Do nádobky může napadat listí a případný požár by mohl ohrozit i mé obydlí," říká starší muž, řešící záležitost i s představiteli Lhůty a dodává: "Uvědomuji si rozměr tragédie a z úcty k pozůstalým odmítám, aby tu byla instalovaná cedule o zákazu otevřeného ohně."

Havárii způsobil před bezmála pěti lety příslušník policejního sboru. Otočil se na syna, sedícího vzadu a přejel do protisměru. Protijedoucí řidička neměla šanci přežít, i když neporušila jediný předpis. V dubnu 2019 bylo trestní stíhání viníka zastaveno, ale po stížnosti státního zástupce a pozůstalých rozhodl krajský soud o obnovení případu. Policista pak dostal podmíněný trest s povinností uhradit vzniklou škodu.

Zesnulou Evu přátelé i rokycanská veřejnost znali jako nadanou výtvarnici, hudebnici a také architektku, navrhující třeba podobu rozhledny na Kotli. "Kolem komunikací registrujeme tisíce svíček za vyhaslé životy. Převážně kvůli pirátům silnic. Tohle místo je však výjimečné tím, že zabíjel příslušník sboru s mottem Pomáhat a chránit," zdůrazňují zoufalí rodiče, které nenadálý odchod jediné dcery nikdy nepřebolí…