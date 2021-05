U Kosího potoka utekl jedovatý had, policie nabádá k opatrnosti

Chovateli utekl u Kosího potoka u Caltova chřestýšek malý. „Ano víme o tom. Přijali jsme oznámení, že chovateli se u Kosího potoka odplazil had a utekl do volné přírody,“ sdělila policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že policie nabádá lidi k opatrnosti. V případě, že by hada někdo spatřil, nemá ho chytat, ale volat policii, která učiní potřebná opatření.

Chřestýšek malý. | Foto: Zdroj: Wikipedie

Ztracený jedinec je mládě hada veliké asi 20 cm. Had byl odchován v teráriu a v našich podmínkách nemůže prý přežít. Původem je ze severní Ameriky a dorůstá až jednoho metru. Uštknutí chřestýškem není většinou smrtelné v případě, že je bezprostředně poskytnuta lékařská pomoc. Oděv ale had nedokáže prokousnout. Wiki: Chřestýšek malý patří mezi menší druhy chřestýšů, dosahuje velikosti 45 až 100, průměrně asi 70 cm; samci jsou větší než samice. Tvarem těla je to velký tlustý had se širokou srdcovitou hlavou. Na konci ocas vytváří chřestidlo, které však dosahuje malé velikosti a jeho chřestění spíše připomíná bzučení hmyzu. Zbarvení druhu je šedé, hnědošedé až světlehnědé, mohou se vyskytovat i černí jedinci. OBRAZEM: Konvoj americké armády projel Rozvadovem Přečíst článek ›