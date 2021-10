Už dvě a půl hodiny po začátku voleb mělo v Srní odvoleno padesát lidí, kteří tam přijeli na víkend a volili pomocí voličského průkazu. "Stačí, když v televizi řeknou, že bude o víkendu hezky a všichni se nahrnou na Šumavu. Pak to takhle vypadá," řekl předseda tamní volební komise, který musel jet pro další volební lístky do Kašperských Hor, protože se obávali toho, že jim přidělený počet nebude stačit, protože už o hodinu později stoupl počet o další více než deset "cizích" voličů. Místních za tu dobu přišlo odvolit mnohem méně.

Stejný nával zažili po otevření volební místnosti i na Modravě, kde si rovněž museli domlouvat po pár hodinách lístky navíc. Tam do 17.30 hodin přišlo vhodit svůj lístek přes 70 voličů na volební průkaz a jen 13 domácích. Někteří turisté si přivezli volební lístky ze svého kraje, ale ty jim nebyly nic platné, jelikož v Plzeňském kraji museli vybírat z místních. "Měli jsme objednaný víkendový pobyt na Šumavě, tak jsme si hned zajistili i volební průkazy, abychom nemuseli čekat v Praze než odvolím a pak jet. Docela mě překvapilo, že chodilo tolik lidí s volebními průkazy, že jsme i čekali," řekl Petr Nový.

Jaká byla volební účast na Šumavě se uvidí v sobotu po sečtení hlasů. Už nyní ale má ale například starosta Železné Rudy Filip Smola jasno, co by od nové vlády požadoval. "Musím říct, že bych si přál, aby se nová vláda zaměřila na větší podporu lidí, kteří žijí na periférii, trvale žijí. Třeba konkrétně nový stavební zákon nám úplně nepomáhá, zároveň je naše lokalita velmi lákavá co se týká víkendového residenčního bydlení, ale přál bych si, aby tady u nás vznikaly lepší podmínky pro život trvale žijících obyvatel. Jako město nemáme bytový fond a já bych si přál, aby vznikaly městské nájemní byty, které by umožnili bydlení místním lidem, ne víkendové residenční," řekl Smola.

Navíc by uvítal i lepší dopravní spojení. "Potřebovali bychom propojení nejen s Bavorskem, ale i s Plzeňským krajem. Do budoucna je velká otázka, jak to dopadne s naší základní školou, kde nám ubývá počet dětí. Jeden z vlivů, proč tomu tak je, tak je ten, že mizí dopravní spojení v rámci Plzeňského kraje. Žijeme na periferii a byl bych rád, aby vláda myslela i na nás a ne jen na centrum," dodal starosta.

"Všichni všechno mají, nikde nebyl ničeho nedostatek, na vše jsme připraveni a v případě potřeby promptně dozásobujeme. Dnes je účast pozvolnejší, ale na voličské průkazy chodí stále dost lidí," v sobotu informovala tajemnice z Kašperských Hor.

V Sušici to mírně vřelo. K hlasování v referendu se dožadovali i obyvatelé z okolních obcí s tím, že nemocnice je také jejich a také o ní chtějí rozhodovat. Obořili se na volební komisi, že si hrabe na svém písečku.