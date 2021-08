Projekt totiž nepočítá s tím, že trasa bude kompletně dvojkolejná. Takový plán kritizují starostové dotčených obcí. Námitky má i hejtmanství. Ministerstvo dopravy však zatím se změnou nepočítá.

Modernizace trati, jež bude plně elektrifikovaná, má několik etap. Z Plzně do Stodu vznikne zcela nová dvojkolejná trať o délce 18,5 kilometru. Vlaky tudy budou projíždět až 200 kilometrů v hodině. Ze Stodu do Domažlic už tomu tak nebude, protože mezi Holýšovem a Blížejovem zůstane jednokolejka. Z chodské metropole na hranice se pak pouze upraví jednokolejný úsek a soupravy budou muset přibrzdit na 115 kilometrů v hodině. „Nejsem proti modernizaci trati, ale když už k ní má dojít, ať je kompletně dvojkolejná. Myslím, že potřebujeme železniční koridor,“ zdůraznil starosta Babylonu Pavel Bambásek.

Ten už rok chystaný projekt napadá a snaží se vyvolat nová jednání. Jednak oslovuje další starosty v okolí, jednak příští týden vyrazí za Karlem Holmeierem, který je poslancem Německého spolkového sněmu a zároveň členem parlamentního výboru pro dopravu. „Byl bych rád, kdyby česká a německá strana záměr ještě přehodnotily,“ doplnil Bambásek.

S jeho názorem souhlasí i Zdeněk Novák, jenž stojí v čele Domažlic. „Připadá mi jako nesmysl, aby některé úseky byly jednokolejné a vlaky na nich budou muset zpomalit,“ konstatoval. Obdobně se k tématu vyjádřili rovněž starostové Blížejova Jiří Červenka a Holýšova Libor Schröpfer. Jednání o záležitosti by rozhodně uvítali.

Diskuze chtějí vést i zástupci hejtmanství. „Naše pozice je stále stejná. Prosazujeme plně dvojkolejnou trať. Výrazně se tím zvýší bezpečnost. S elektrifikací automaticky přijde příprava na nejvyšší stupeň zabezpečení, takzvaný systém ETCS,“ nastínil náměstek hejtmanky pro oblast dopravy Pavel Čížek. Ten bude o záležitosti jednat s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem.

Resort dopravy však zatím výraznou změnu projektu nechystá, protože by se finančně nevyplatila. Informaci potvrdil jeho mluvčí František Jemelka. Vývoj mohou zásadně ovlivnit Němci, kteří modernizují trať ze Schwandorfu k českým hranicím. „V dlouhodobém horizontu, pokud by došlo na německém území ještě k dalším úpravám infrastruktury, není vyloučena změna jednokolejných úseků na dvojkolejné. Toto vyplyne z projektové přípravy německého úseku, která byla letos zahájena,“ řekl Jemelka.

Podle mluvčí Správy železnic Radky Pistoriusové by to však znamenalo vybudovat nedaleko Babylonu tunel. Musela by se také předělat studie proveditelnosti. Zvýšily by se také náklady a rovněž se zpozdily všechny práce, jež měly začít v roce 2023.