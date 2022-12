Dvaasedmdesát lidí bylo ubytováno v ubytovně Plastimatu v Tachově na sídlišti Východ v noci na 13. prosince 1973. Ve 3.15 hodin nastal výbuch, který na místě usmrtil 48 lidí. Další dvě osoby zemřely v nemocnici. Tragédie patří stále smutné prvenství v počtu obětí tohoto druhu neštěstí v poválečné české historii.

„Bydlel jsem v jedničce, naproti ubytovně a první co bylo, když to bouchlo, jsem vynadal manželce, že pořád větrá a pak práská okno a já mám střepy v posteli," popsal už dříve Deníku Jaroslav Tikal. V době neštěstí mu bylo šestadvacet let. „Pak jsem se podíval z rozbitého okna a říkám si, to neprásklo okno, to musel být výbuch. A žena mi říká podívej se na svobodárnu. Já si ani neuvědomil, že tam chybí." Stejně jako mnoho ostatních lidí vyběhl hned ven a zapojil se do záchranných prací. Při těch pomáhali příslušníci tehdejší Veřejné bezpečnosti (dnes policie), armáda, záchranáři, hasiči, dobrovolníci. Vyprošťovali většinou jen mrtvé.

Přežil jsem. Ale v troskách ubytovny zůstalo pět kamarádů

Ale i tady se děly zázraky. „Mysleli jsme, že tam nikoho živého už nenajdeme, když v tom jsme odtáhli jeden panel a viděli jsme hlavu zahrabanou v sutinách. Byl to nějaký Emil Bánom. Když jsme ho vyhrabali ze sutin, zjistili jsme, že vyvázl téměř bez zranění," uvedli dříve pro Deník Ivan Semkovič a Otto Hetmánek.

To není jediný šťastný příběh. Mezi přeživší patří také Květoslava Bočková. „Měla jsem tříštivou zlomeninu nohy a skalpovanou patu. V nemocnici jsem byla několik měsíců."

Oběti mají důstojnější pomník

Podle oficiálních závěrů vyšetřování způsobil výbuch únik svítiplynu do podzemních prostor budovy. Mnoho se toho tehdy o tragédii nepsalo. Zmiňovala se o ní pochopitelně Tachovská Jiskra, celostátní deníky přinesly jen strohou zprávu. „Tehdy se dělalo všechno pro to, aby se událost zatajila. Tehdejší režim přece nemohl připustit, že se v socialismu něco takového může stát," vzpomínala Jaroslava Haasová ze Starého Sedliště, která v ruinách ztratila 11 svých kolegů.

