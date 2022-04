Na velikonočním jarmarku bylo možné si uplést i pomlázku

A i když se vozy Trabant přes 30 let nevyrábí, zatím nemají problém je opravovat, mají i vlastní sklad náhradních dílů. „Trabant už je nyní v podstatě historické vozidlo, tak to má svoje mouchy. Ale musím říci, že některé vozy jsou možná v lepším stavu, než když byly nové. Členové klubu to mají jako hobby, věnují tomu péči a hlavně auta už neslouží běžnému provozu, jezdí se s nimi za hezkého počasí, což bylo dnes zrovna trochu na hraně, kdy jsme se rozmýšleli, zda vyjet. Dokonce přijel i jeden kabriolet, ale ten až do odpoledne nevydržel,“ uvedl Křovák.

V Nevřeni byl k vidění Trabant 600, první model vyráběný na přelomu 50. až 60. let, početně vévodil Trabant 601, který se vyráběl do roku 1990. Návštěvníci si prohlédli i čtyřtaktní Trabant, poslední model s motorem Volkswagen Polo, jehož výroba skončila 30. dubna 1991. „Máme tady i valník Barkas 1000, který čas od času naloží i nějakého Trabanta, takže je to takový improvizovaný odtah, ale těch závad moc není, že by Trabant zůstával někde nepojízdný, to se nám nestává,“ dodal Křovák.