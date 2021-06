Podle policie, která případ již šetří, přesahuje škoda sto tisíc korun. Není vyloučeno, že jde o pomstu cizincům, kteří jsou některým místním trnem v oku.

„Oznámení o poškození stromů přijali policisté na obvodním oddělení ve Švihově. Neznámý pachatel poškodil sedm vzrostlých stromů české višně. Předběžně odhadnutá škoda činí 110 tisíc korun,“ uvedla Dana Ladmanová z klatovské policie s tím, že ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci.

„Jde o sedm vzrostlých stromů, které stojí na našem pozemku a velmi pěkně plodily. Nejsou obyčejné, je to speciální odrůda. Někdo je polil něčím neznámým. Višně zahynuly, tráva pod nimi zežloutla“ řekl Deníku na místě majitel pozemku Petr Mironěnko. Dodal, že společnost, jejímž je jednatelem, v Poříčí působí již deset let. I za pomoci evropských dotací rekonstruuje bývalý pivovar, kde je již nyní muzeum vampýrů a časem by zde měl být hotel, restaurace a opět by se zde mělo vařit pivo. „Myslím, že škoda může být vyšší i než uváděných 110 tisíc korun,“ uvedl Mironěnko. To si ale nemyslí starosta obce Karel Karásek, podle něhož je škoda mnohem nižší. Problém se snažil vyřešit i sám. „Byl jsem se na základě žádosti Mironěnkových na místě podívat, hovořil jsem i s mužem, kterého z toho podezřívají. Vše ale popřel,“ řekl Deníku.

Ruští podnikatelé s některými místními údajně příliš nevycházejí, Deník zaznamenal i názory, že si stromy usmrtili sami, aby je mohli pokácet. To ale Mironěnko odmítá. „My bychom stromům neublížili. Přesadili bychom je jinam, jako už jsme to udělali s jinými,“ uvedl.